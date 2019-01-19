بوكيتينو: نستطيع تعويض كين بالعديد من اللاعبين

يرى ماوريسيو بوكيتينو مدرب توتنام أن كثيرا من لاعبي فريقه قادرون على تعويض غياب المهاجم هاري كين هداف النادي في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال الأرجنتيني في تصريحات صحفية:"شاهدت برشلونة والمهاجم كان ليونيل ميسي".

وأضاف "تستطيع إشراك فرناندو يورينتي أو ديلي ألي أو إريك لاميلا أو كازايا ستيرلينج أو تروي باروت. تستطيع إشراك العديد من اللاعبين".

وأردف "تشيلسي لعب ضدنا وإدين هازارد المهاجم حين جلس أوليفييه جيرو على مقاعد البدلاء وكان ألفارو موراتا خارج القائمة".

ويفتقد فريق سبيرز لنجمه الأول المصاب في لقاء الأحد أمام مضيفه فولام في الجولة 23 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل توتنام المركز الثالث في ترتيب البطولة ورصيده 48 نقطة مبتعدا بتسع نقاط عن المتصدر ليفربول.