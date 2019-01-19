محدّث انتهت - انتصار مثير لـ ليفربول 4-3.. ويونايتد يفوز

السبت، 19 يناير 2019 - 16:59

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول - برايتون

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباريات الجولة الـ 23 في الدوري الإنجليزي.

ليفربول يواجه كريستال بالاس مع مشاركة محترفنا المصري محمد صلاح كأساسي.

مانشستر يونايتد يواجه برايتون، بينما يلعب ساوثامبتون أمام إيفرتون.

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وفيما يلي تغطية حية ومباشرة لمباريات الخامسة مساءً للجولة الـ 23.

** ليفربول (4) – (3) بالاس .. اضغط هنا لمتابعة المباراة لحظة بلحظة

** ق91 جووووووووووووووووول ماني والرابع لـ ليفربول

** ق76 جووووووووووووووووول صلاح والثاااالث لـ ليفربول

**ق65 جووووووووووووووووول جيمس تومكينز والتعادل لـ بالاس

** ق52 جووووووووووووووووول فيرمينيو والثاااااني لـ ليفربول

** لمسة رائعة من صلاح تهز شباك كريستال بالاس مع انطلاق الشوط الثاني

** ق46 جووووووووووووووووول محمد صلاح والهدف الأول لـ ليفربول

** انطلاق الشوط الثاني

** نهاية الشوط الأول

** ق33 جووووووووووووووووول تاونسيند والهدف الأول لـ بالاس

** يونايتد (2) – (1) برايتون.. اضغط هنا لمتابعة المباراة لحظة بلحظة

** ق72 جوووووووووووووووووول جروس والأول لـ برايتون

** انطلاق الشوط الثاني

** نهاية الشوط الأول

** ق41 جوووووووووووووووووول راشفورد والثاني ولا أروع لـ يونايتد

** ق26 جوووووووووووووووووول بوجبا والهدف الأول لـ يونايتد من علامة الجزاء

** بورنموث (2) – (0) وست هام.. اضغط هنا لمتابعة المباراة لحظة بلحظة

** نيوكاسل (3) – (0) كارديف سيتي.. اضغط هنا لمتابعة المباراة لحظة بلحظة

** ساوثامبتون (2) – (1) إيفرتون.. اضغط هنا لمتابعة المباراة لحظة بلحظة

** واتفورد (0) – (0) بيرنلي.. اضغط هنا لمتابعة المباراة لحظة بلحظة

في إنجلترا في المحترفين ليفربول محمد صلاح

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