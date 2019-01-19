بالفيديو - بهاتريك جوتا.. ولفرهامبتون يفوز في مباراة رائعة شهدت 7 أهداف ضد ليستر

نجح فريق ولفرهامبتون في خطف الفوز من ضيفه ليستر سيتي ضمن مواجهة الفريقين يوم السبت بنتيجة 4-3، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ23 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

لم يشهد اللقاء أي لحظات هادئة بين الطرفين، وبل وعلى العكس نجم اللقاء ديوجو جوتا سجل الهدف الأول بعد 4 دقائق من بداية المباراة وذلك عقب تمريرة رائعة من المتألق جواو موتينيو.

حاول ليستر سيتي العودة إلى اللقاء، وبالفعل كاد روي باتريسيو أن يهدي جيمي فاردي هدفا، بعدما ارتبك في التعامل مع الكرة وخطفها فادري لكنه لم يسكنها في الشباك.

في الدقيقة 12 أضاف ريان بينيت مدافع ولفرهامبتون الهدف الثاني لفريقه بعد ركنية نفذها جواو موتينيو ببراعة.

ازدادت متاعب ليستر سيتي بضغط ولفرهامبتون وفي المقابل لم يتمكن الفريق من العودة خلال الشوط الأول، ومع بداية الشوط الثاني وفي الدقيقة الـ47 من عمر اللقاء، مرر جيمي فاردي الكرة ببراعة إلى ديماراي جراي الذي انطلق وسط 3 لاعبين وسجل هدفا رائعا من مرتدة جميلة.

وأهدت النيران الصديقة من دفاع ولفرهامبتون هدف التعادل في الدقيقة 51 بعدما أخطأ كونور كوادي وأسكن الكرة في مرماه بالخطأ.

عاد ولفرهامبتون مجددا لتهديد ليستر سيتي، وبالفعل تمكن نجم المباراة ديوجو جوتا من تسجيل الهدف الثالث بعد تمريرة رائعة من روبن نيفيز في الدقيقة 64.

آخر دقائق المباراة لم تكن أقل إثارة عن أحداثها في البداية، إذ تعادل وس مورجان مدافع ليستر سيتي بعد تمريرة من جيمس ماديسون.

وجاءت آخر لحظة في المباراة بلحظات حبس الأنفاس، إذ مرر روبن نيفيز الكرة بطريقة ممتازة من وسط الملعب على الطرف إلى راؤول خيمينز الذي مررها بدوره إلى جوتا الذي لم يتأخر مجددا عن هز شباك الثعالب.

ويعد هاتريك ديوجو جوتا هو الأول في تاريخ ولفرهامبتون منذ عام 1977 والذي سجله جون ريتشاردز ضد ليستر سيتي أيضا.

كما أن جوتا، هو ثاني لاعب برتغالي يسجل هاتريك في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد السابق.

ورفع ولفرهامبتون رصيده من النقاط إلى 32 نقطة في المركز الثامن، فيما تجمد رصيد ليستر سيتي عند 31 نقطة في المركز التاسع.

وكان آخر انتصار لولفرهامبتون ضد ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعبه بين الفريقين عام 2003 ضمن منافسات الجولة الـ10 من الدوري الممتاز بنتيجة 4-3.

ويعد ولفرهامبتون هو أكثر فريق سجل أهدافا بعد الدقيقة 90 هذا الموسم في الدوري الإنجليزي الممتاز.