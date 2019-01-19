التشكيل – بنزيمة يقود ريال مدريد بإصبع مكسور.. وإشبيلية بهجوم كاسح

عاد كريم بنزيمة لتشكيلة ريال مدريد الأساسية، رغم تعرضه لكسر في إصبع الخنصر قبل أسبوع، ليدعم فريقه المدرب سانتياجو سولاري في مواجهة إشبيلية.

ريال مدريد يستقبل إشبيلية على ملعب سانتياجو برنابيو في الجولة 20 من الدوري الإسباني، بغية الانفراد بالمركز الثالث.

بنزيمة يخوض المباراة بعد أن كُسر إصبعه في مواجهة ريال بيتيس بالجولة الماضية، فيما يعود تيبو كورتوا في حراسة مرمى مدريد بعد أن تعافى من الإصابة، تزامنا مع إصابة كيلور نافاس.

فيما يواصل سولاري تهميش إيسكو ألاركون بإبقائه على دكة البدلاء، إلى جوار مارسيلو الذي لن يبدأ، فيما يواصل سيرخيو ريجيلون الظهور بالتشكيلة الأساسية.

في المقابل يدخل بابلو ماتشين المدير الفني لـ إشبيلية بتشكيلة هجومية، بالثنائي وسام بن يدر وأندري سيلفا، ومن خلفهما لاعبي وسط أصحاب نزعة هجومية بقيادة إيفر بانيجا، إلى جوار فرانكو فاسكيز وبابلو سارابيا.

ريال مدريد يحتل المركز الرابع برصيد 33 نقطة، بفارق المواجهات المباشرة عن إشبيلية صاحب المركز الثالث.

تشكيل ريال مدريد:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

الدفاع: داني كارباخال - رافاييل فاران - سيرخيو راموس - سيرخيو ريجيلون

الوسط: كاسيميرو - لوكا مودريتش - داني سيبايوس

الهجوم: لوكاس فاسكيز - كريم بنزيمة - فينيسيوس جونيور

دكة البدلاء: لوكا زيدان - مارسيلو - ناتشو فيرنانديز - فيدي فالفيردي - إيسكو ألاركون - براهيم دياز - كريستو جونزاليس

تشكيل إشبيلية:

حراسة المرمى: توماش فاشليك

الدفاع: دانييل كاريسو - سيمون كايير - سيرجي جوميز

الوسط: خيسوس نافاس - إيفر بانيجا - فرانكو فاسكيز - بابلو سارابيا - سيرخيو إسكوديرو

الهجوم: وسام بن يدر - أندري سيلفا

دكة البدلاء: خوان سوريانو - جابرييل ميركادو - إبراهيم أمادو - أليش فيدال - كوينسي برومس - منير الحدادي - بريان خيل