تشكيل يونايتد – راشفورد يقود الهجوم وسانشيز وتغيير وحيد قبل بداية اللقاء بـ10 دقائق

السبت، 19 يناير 2019 - 16:16

كتب : FilGoal

مانشستر يونايتد - بورنموث

دفع أوله جونار سولشاير بـ ماركوس راشفورد في خط هجوم فريقه لمواجهة برايتون ضمن منافسات الجولة الـ23 من الدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت.

ويلعب الخماسي بول بوجبا وأنطوني مارسيال وجيسي لينجارد وأندير هيريرا ونيمانيا ماتيتش في خط الوسط.

ويتواجد أندرياس بيريرا وأليكسيس سانشيز وروميلو لوكاكو وخوان ماتا على مقاعد بدلاء الشياطين الحمر.

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وأعلن مانشستر يونايتد في بيان عاجل عن تغيير وحيد في تشكيله بخروج لوك شاو من التشكيل الأساسي بسبب المرض، ودخل ديوجو دالوت بدلا منه، وتواجد ماتيو دارميان على مقاعد البدلاء بدلا من دالوت.

وجاء تشكيل يونايتد كالتالي:

حراسة المرمى: ديفيد دي خيا

الدفاع: آشلي يونج – فيكتور ليندلوف – فيل جونز – دالوت

الوسط: بوجبا – ماتيتش – هيريرا – مارسيال – لينجارد

الهجوم: راشفورد

في إنجلترا الدوري الإنجليزي الممتاز

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