رسميا - مساعد مورينيو السابق مدربا لنادي الدحيل القطري

أعلن نادي الدحيل القطري رسميا عن تعيين روي فاريا مساعد جوزيه مورينيو السابق كمدرب للفريق، لتكون تلك هي مهمته التدريبية الأولى بعد رحيله عن مانشستر يونايتد.

وقال النادي القطري في بيان رسمي :"جاء ذلك بعد مفاوضات مكثفة ومجهودات كبيرة بذلتها إدارة النادي للحصول على توقيع المدرب رغم العروض الأوروبية الضخمة التي وصلته خلال الفترة الماضية من عدد من الأندية وكذلك عدد من المدربين الكبار الذي أرادوا ضمه إلى طواقمهم الفنية".

ولم يتول فاريا طيلة مسيرته التدريبية أي قيادة فنية بشكل مباشر كمدرب لأي فريق، إذ أنه عمل كمساعد مدرب وفي العلاج الطبيعي، وعمل لـ17 عاما مع جوزيه مورينيو.

وكانت آخر محطة للثنائي معا في مانشستر يونايتد، قبل أن يرحل فاريا قبل بداية الموسم الجاري في شهر مايو الماضي.

وقال روي لموقع يونايتد الرسمي: "وفقا للعديد من الاعتبارات وبقلب مثقل قررت أنه الوقت المناسب للرحيل".

وأضاف "حظيت خلال 17 عاما بخبرات رائعة وغير متوقعة وعلى الرغم من ذلك شعرت أنني بحاجة لبعض الوقت لقائه برفقة عائلتي قبل الخوض في تحدي جديد بمسيرتي المهنية".

ووجه حديثه إلى مورينيو "امتناني يذهب للمدرب لإيمانه بي خلال تلك السنوات العديدة التي كنت فيها تلميذا حالما، أود شكره على الفرصة وعلى الثقة، على التعلم والخبرة ولكن الأكثر أهمية الصداقة".

وتحدث عنه جوزيه مورينيو قائلا :" "17 عاما.. في ليريا وبورتو ولندن وميلان ومدريد ولندن مرة أخرى ومانشستر، التدرب واللعب والسفر والدراسة والضحك وكذلك قليلا من دموع السعادة".

وشدد "17 عاما والفتى الآن أصبح رجلا، التلميذ النجيب بات خبيرا في كرة القدم ومستعد لمسيرة ناجحة كمدرب".

وفي ذلك الوقت كانت عددا من الصحف البريطانية قد كشفت أن السبب وراء قرار فاريا هي رغبته في قضاء بعض الوقت مع عائلته قبل قبول أي مهمة، وهو ما أكده بيان مانشستر يونايتد.

وكان مانشستر يونايتد قد أعلن عن إقالة جوزيه مورينيو خلال الشهر الماضي، وتعيين جهاز فني مؤقت بقيادة أوله جونار سولشاير حتى نهاية الموسم الجاري.