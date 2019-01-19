تقرير - هنري يرغب في ضم فيلايني من يونايتد على سبيل الإعارة

السبت، 19 يناير 2019 - 12:55

كتب : FilGoal

مروان فيلايني

يرغب تيري هنري مدرب موناكو في الحصول على خدمات مروان فيلايني لاعب وسط مانشستر يونايتد خلال سوق الانتقالات الشتوية الجارية. وذلك حسب تقرير نشرته صحيفة "دايلي ميل" البريطانية.

وقالت الصحيفة إن هنري يرغب في الحصول على خدمات الدولي البلجيكي على سبيل الإعارة لنهاية الموسم.

ويغيب فيلايني حاليا عن مانشستر يونايتد بسبب الإصابة التي لحقت به وستبعده لمدة من 3 إلى 4 أسابيع.

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وخرج الدولي البلجيكي من حسابات أوله جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد الجديد، ما جعل العديد من التقارير تشير إلى إمكانية رحيله عن الفريق خلال شهر يناير الجاري.

ودخل ميلان في مفاوضات مع اللاعب البلجيكي خلال العام الماضي، لكنه فضل الاستمرار مع مانشستر يونايتد وجدد عقده حتى صيف 2020.

وأبدت أندية بورتو وجوانزو إيفرجراند اهتمامها بضم اللاعب كذلك، لكن البلجيكي يقيم خياراته خلال الفترة الحالية.

وشارك فيلايني صاحب الـ31 عاما خلال الموسم الجاري في 21 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها هدفين وصنع هدفين.

وانضم الدولي البلجيكي إلى مانشستر يونايتد في صيف 2013 بمبلغ 32.4 مليون يورو.

موقع talkSPORT الإنجليزي والخاص بالإذاعة الشهيرة بنفس الاسم كان قد ذكر أن سولشاير لا يرغب في استمرار اللاعب مع الفريق ويضغط على إدارة النادي من أجل رحيله. (طالع التفاصيل)

في إنجلترا الدوري الإنجليزي الممتاز

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