رسميا - ليفربول يعلن عن تجديد عقد أرنولد لـ5 أعوام

السبت، 19 يناير 2019 - 12:28

كتب : FilGoal

أرنولد

أعلن نادي ليفربول رسميا عن تجديد عقد ترينت أليكسندر أرنولد ظهيره لمدة 5 أعوام.

ونشر النادي بيانا رسميا قال فيه إن اللاعب الذي انضم لأكاديمية الفريق وهو في السادسة من عمره قد ربط مستقبله بنادي طفولته.

وصرح اللاعب عقب الإعلان عن تجديد عقده :"أشعر بسعادة كبيرة للغاية وفخور جدا، أشعر بأن لدي كل الدعم والثقة من النادي وذلك من خلال العرض الجديد في عقدي معه".

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وواصل "لا يوجد شك في عقلي تجاه التوقيع على التجديد، آمل أن نتمكن من تحقيق الكثير من النجاح خلال تلك الأعوام".

وتابع "بمجرد أن عرض النادي علي العقد لم يكن هناك أي تردد، ما سهل الأمور بالنسبة لي هو أن الجميع حولي كان يحرص على التأكد من أنني أركز على كرة القدم قدر المستطاع وأن يتم ذلك الأمر في أسرع وقت".

وأتم "الأمر منوط بشقيقي ومديري كلاهما تولى الأمر وتركوني أركز على كرة القدم وألا أتشتت وهو الشيء الرئيسي، آخر 18 شهرا كانت لحظات خاصة للغاية، آمل أن تكون الـ18 شهرا المقبلة أفضل وأكثر روعة".

أرنولد صاحب الـ20 عاما انضم للفريق الأول في صيف 2016 قادما من فريق ليفربول تحت 18 عاما، وأصبح أحد أعمدة الفريق الأول الأساسية.

وشارك أرنولد خلال الموسم الجاري في 22 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها هدفا وصنع 3 آخرين.

وفي المجمل لعب أرنولد مع ليفربول في 67 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 4 أهداف وصنع 7 آخرين.

في إنجلترا الدوري الإنجليزي الممتاز

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