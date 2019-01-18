بالفيديو - بداية العودة.. بايرن ميونيخ يفتتح الدور الثاني بفوز مهم على هوفنهايم

الجمعة، 18 يناير 2019 - 23:41

كتب : FilGoal

ليون جوريتسكا - بايرن ميونيخ

عاد بايرن ميونيخ بالفوز من أرض مضيفه هوفنهايم، بعد أن تخطاه بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في ملعب بريزيرو أرينا، في الجولة 18 من الدوري الألماني.

يوليان ناجيلسمان مدرب هوفنهايم قاد مباراته رقم 100 في مسيرته بالدوري الألماني، وهو أصغر مدرب يصل لهذا العدد بعمر 31 عاما و179 يوما، إلا أنه لم يحتفل بهذا الإنجاز بالشكل اللائق مع سقوط فريقه.

ليون جوريتسكا افتتح التسجيل لـ بايرن ميونيخ في الدقيقة 34، قبل أن يضيف بنفسه الهدف الثاني في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، ليكون قد سجّل أول ثنائية له في مسيرته بالمسابقة.

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في الشوط الثاني عاد هوفنهايم للمباراة بهدف نيكو شولتس بالدقيقة 59، إلا روبيرت ليفاندوفسكي قتل المواجهة بالدقيقة 87 بهدف ثالث.

المهاجم البولندي رفع رصيده إلى 11 هدفا في المسابقة، بفارق هدف واحد عن لوكا يوفيتش وباكو ألكاسير صاحبي الـ 12 هدفا.

الإسباني خافي مارتينيز لاعب بايرن ميونيخ، حقق فوزه رقم 100 في مسيرته بالدوري الألماني، من أصل 120 مباراة خاضها، وهو أسرع لاعب يصل لهذا الرقم في تاريخ المسابقة.

بايرن رفع رصيده إلى 39 نقطة في المركز الثاني خلف بوروسيا دورتموند المتصدر صاحب الـ 42 نقطة ولكن بمباراة أقل.

فيما تجمد رصيد هوفنهايم عند 25 نقطة في المركز السابع.

بايرن ميونيخ هوفنهايم الدوري الألماني

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