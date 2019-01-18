كلوب: روبيرتسون ساعدني على تحسين لكنتي الاسكتلندية.. وما فعله أرنولد غير طبيعي

أبدى يورجن كلوب مدرب ليفربول، سعادته بنباء تجديد تعاقد لاعبه أندرو روبيرتسون، مشيدا بقدرة الإدارة على التعامل مع ملف التجديدات.

كلوب تحدّث إلى الصحفيين على هامش المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة ليفربول وكريستال بالاس غدا السبت في الجولة 23 من الدوري الإنجليزي.

وقال كلوب عن تجديد تعاقد ظهيره الاسكتلندي روبيرتسون حتى 2024: "أنا سعيد لأجله جدا، تجديد تعاقده أمر مميز. قصة روبيرتسون مميزة للغاية، أحب الطريقة التي تطور بها، لقد كان رائعا".

مضيفا: "لم يتوقع أحد هذا المستوى منه، ولكننا انتظر ذلك. من الجيد أن يتواجد هذا الفتى معنا، إنه ليس لاعب رائع فحسب، بل مميز على المستوى الشخصي كذلك".

وواصل مازحا: "لقد حسّنت من لكنتي الاسكتلندي كثيرا بفضله، وهو ما يساعدني في أحاديثي مع كيني دالجليش".

واستدرك: "في المجمل، أن يكون النادي قادر على تجديد العقود بشكل مبكر، لهي إشارة جيدة".

متما: "نتمنى إبقاء هؤلاء الفتية معا في هذا الفريق الذي يتمتع بمعدّل أعمار مميز، إنهم في ذروة تطورهم وهذه أنباء جيدة لـ ليفربول".

وتحوّل كلوب بمناقشة وضع لاعبيه المصابين ترينت أليكساندر أرنولد وجورجينو فينالدوم، رافضا حسم موقفهما من مواجهة كريستال بالاس: "سنقرر مصير فينالدوم وأرنولد غدا. الأمر غير الاعتيادي هما أنهما لعبا مباراة برايتون كاملة".

قبل أن يكشف عن حقيقة خوض أرنولد لمباراة برايتون رغم إصابته: "العالم بأكمله رأى أرنولد، يا له من فتى! غير المعقول ما فعله بلعب تلك المباراة قبل أن نتلقى نبأ تألمه. لم يتعرض للإصابة خلال المباراة، بل خلال الإحماء. الأدرينالين شيء رائع ويسمح لك بإخراج المزيد وأكثر مما هو متوقع".

واختتم: "سنتتظر كليهما، إنهما قريبان من الظهور يوم السبت، لا أريد إغلاق أي أبواب قبل فوات الأوان".

ليفربول يتصدر الدوري الإنجليزي برصيد 57 نقطة بفارق 4 نقاط عن مطارده مانشستر سيتي.

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