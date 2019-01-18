كشف أشرف قاسم عن تعاقده مع فريق الحسين أربد الأردني لتولي مهمة إدارته الفنية حتى نهاية الموسم الجاري.

وقال أشرف قاسم لـFilGoal.com: "أتممت كافة الاتفاقات بنجاح وبالفعل وقعت على عقود تدريب الفريق حتى نهاية الموسم الجاري".

وتابع "هدفنا بناء فريق جديد يتضمن اللاعبين الشباب أبناء النادي".

وأردف "الآن فترة توقف بسبب مشاركة المنتخب الأردني في كأس آسيا 2019 وسوف أستغل تلك الفترة لإعداد الفريق للدور الثاني".

ويحتل الحسين إربد المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الأردني برصيد 15 نقطة بفارق 11 نقطة عن الجزيرة متصدر المسابقة.

وأوضح قاسم أن مسابقة كأس الأردن لم تبدأ حتى الآن ويشارك فريقه فيها أيضا.