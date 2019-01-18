رسميا – لجنة المسابقات ترفض شكوى ليفانتي.. برشلونة في أمان

الجمعة، 18 يناير 2019 - 18:10

كتب : FilGoal

تشومي - برشلونة

رفضت لجنة المسابقات الإسبانية، البت في الشكوى المقدمة من نادي ليفانتي بشأن إشراك برشلونة لـ خوان برانداريز "تشومي" في ذهاب دور الـ 16 لكأس ملك إسبانيا.

برشلونة خسر 1-2 أمام ليفانتي في ملعب سيوتات دي فالنسيا، مباراة شارك فيها المدافع تشومي، قبل أن يقلب تأخره ويفوز 3-0 أمس الخميس في مباراة الإياب على ملعب كامب نو.

تقارير صحفية إسبانية ذكرت أمس الخميس أن برشلونة مهدد بالاستبعاد، بسبب إشراك تشومي الذي تحصّل على 5 بطاقات صفراء في دوري القسم الثالث الإسباني مع برشلونة (ب).

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إلا أن لجنة المسابقات رفضت البت في دعوى ليفانتي، بسبب انقضاء الوقت المحدد لتقديم الشكوى والمقدّر بـ 48 ساعة.

نادي ليفانتي يمتلك الآن خيارين آخرين، وهو اللجوء لمحكمة الاستئناف، ثم التصعيد لمحكمة التحكيم الرياضية. ولكن في كل الأحوال سيكون برشلونة هو الفريق المتواجد في قرعة الدور ربع النهائي.

برشلونة يسعى للحفاظ على لقبه للموسم الخامس على التوالي، بعد أن تأهل إلى ربع النهائي للموسم التاسع على التوالي.

برشلونة ليفانتي كأس ملك إسبانيا

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