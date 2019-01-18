مؤتمر سولشاير عن مستوى سانشيز والانتقالات الشتوية.. ورأيه في حديث مورينيو

لا يتوقع أولي جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد إبرام أي صفقات لناديه خلال سوق الانتقالات الشتوية الجارية.

وتحدث سولشاير في المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم الجمعة قائلا: "لا أتوقع إبرام أي صفقات".

وعن هل يرحل سكوت مكتوميناي عن صفوف الفريق في ظل ارتباط اسمه بالانتقال إلى سيلتيك الأسكتلندي قال: "هو يعمل بجد وأنا أثق فيه فهو لا يزال صغيرا، ومع إصابة مروان فيلايني لا أعتقد إننا سنراه يرحل".

وسُئل المدرب النرويجي عن رأيه في حديثه سلفه في يونايتد جوزيه مورينيو وإنه يثق في عودته للتدريب في ناد من الصف الأول وقال: "نعم ولما لا يحدث ذله له؟ هو مدرب رائع وحقق نتائج رائعة لا أعتقد إنه سيعاني ليعمل".

وبسؤاله عن رأيه فيما قاله مورينيو عن تغير مصدر قوة الفرق وانتقاله للاعبين بدلا من المدربين قال: ليس لدي أي تعليق على كل شيء قاله مورينيو، أنا أستمتع بالعمل مع اللاعبين وهذا كل ما أستطيع قوله".

أما عن قدرته على تحسين أداء أغلب لاعبيه عدا أليكسيس سانشيز وهل يظهر غدا السبت في لقاء برايتون أجاب "سانشيز يحب لعب الكرة وأعرف إنه يشعر بالانزعاج بسبب الإصابة".

وأكمل "ربما خلال لقاء ريدينج كان ينبغي عليه أن يخبرني بأنه يريد التبديل لأنه خلال 15 أو 20 دقيقة حدثت له انتكاسة وأصيب مجددا.

وشدد سولشاير "لكن سانشيز بطل ومتنافس قوي في التدريبات والتزامه رائع وأتطلع لرؤيته في الملعب، وأنا لدي لاعبين رائعين كُثر للاختيار من بينهم".

وبسؤاله هو توقع البداية الرائعة التي حظي بها بالفوز في ست مباريات منهم خمسة في الدوري الإنجليزي وواحدة في كأس الاتحاد الإنجليزي قال: "كما قلت كل مباراة في مانشستر يونايتد هامة وعلينا التفكير في الفوز هذه هي طبيعة هذا النادي".

وأردف "والآن المباراة المقبلة هي أهم مباراة والكل قال إن توتنام سيكون اختبارا لنا وأعتقد إنها لم تكن اختبارا في سلوكنا بقدر ما كان مستوى اللاعبين والآن أنا أنتظر رد فعلهم في لقاء يقام في ملعبنا أمام خصم من المفترض أن نكون أفضل منه ونسيطر عليه لحصد النقاد ونرتقي في جدول الترتيب".

وعن رأيه فيما قاله لاعب الفريق بول بوجبا بأن مشكلة اليونايتد المقبلة ستكون الثقة المفرطة بالنفس أجاب "لا يمكن أن نثق بأنفسنا تماما إنه على النقيض الرضا عن النفس".

وأتم سولشاير حديثه "أريد أن يكون كل اللاعبين واثقين في أنفسهم ولكن لا يتحول ذلك الأمر إلى ثقة مفرطة فهذا فارق كبير".

ويحتل يونايتد المركز السادس في جدول ترتيب الدوري برصيد 41 نقطة بالتساوي مع أرسنال ولكن فارق الأهداف يصب في مصلحة المدفعجية.

أما برايتون فيحتل المركز الـ13 برصيد 26 نقطة.

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