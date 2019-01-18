مؤتمر سولشاير عن مستوى سانشيز والانتقالات الشتوية.. ورأيه في حديث مورينيو

الجمعة، 18 يناير 2019 - 16:46

كتب : FilGoal

سولشاير - مانشستر يونايتد - توتنام

لا يتوقع أولي جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد إبرام أي صفقات لناديه خلال سوق الانتقالات الشتوية الجارية.

وتحدث سولشاير في المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم الجمعة قائلا: "لا أتوقع إبرام أي صفقات".

وعن هل يرحل سكوت مكتوميناي عن صفوف الفريق في ظل ارتباط اسمه بالانتقال إلى سيلتيك الأسكتلندي قال: "هو يعمل بجد وأنا أثق فيه فهو لا يزال صغيرا، ومع إصابة مروان فيلايني لا أعتقد إننا سنراه يرحل".

أخبار متعلقة

مؤتمر ساري عن قدوم إيجوايين ورحيل موراتا.. وهل يحب التجسس على الفرق مدير سيتي السابق عن مفاوضاته مع تيري: البعض استخدمنا للمساومة تقرير: رونالدو يخضع لمحاكمة في مدريد وشابي ألونسو مهدد بالسجن

وسُئل المدرب النرويجي عن رأيه في حديثه سلفه في يونايتد جوزيه مورينيو وإنه يثق في عودته للتدريب في ناد من الصف الأول وقال: "نعم ولما لا يحدث ذله له؟ هو مدرب رائع وحقق نتائج رائعة لا أعتقد إنه سيعاني ليعمل".

وبسؤاله عن رأيه فيما قاله مورينيو عن تغير مصدر قوة الفرق وانتقاله للاعبين بدلا من المدربين قال: ليس لدي أي تعليق على كل شيء قاله مورينيو، أنا أستمتع بالعمل مع اللاعبين وهذا كل ما أستطيع قوله".

أما عن قدرته على تحسين أداء أغلب لاعبيه عدا أليكسيس سانشيز وهل يظهر غدا السبت في لقاء برايتون أجاب "سانشيز يحب لعب الكرة وأعرف إنه يشعر بالانزعاج بسبب الإصابة".

وأكمل "ربما خلال لقاء ريدينج كان ينبغي عليه أن يخبرني بأنه يريد التبديل لأنه خلال 15 أو 20 دقيقة حدثت له انتكاسة وأصيب مجددا.

وشدد سولشاير "لكن سانشيز بطل ومتنافس قوي في التدريبات والتزامه رائع وأتطلع لرؤيته في الملعب، وأنا لدي لاعبين رائعين كُثر للاختيار من بينهم".

وبسؤاله هو توقع البداية الرائعة التي حظي بها بالفوز في ست مباريات منهم خمسة في الدوري الإنجليزي وواحدة في كأس الاتحاد الإنجليزي قال: "كما قلت كل مباراة في مانشستر يونايتد هامة وعلينا التفكير في الفوز هذه هي طبيعة هذا النادي".

وأردف "والآن المباراة المقبلة هي أهم مباراة والكل قال إن توتنام سيكون اختبارا لنا وأعتقد إنها لم تكن اختبارا في سلوكنا بقدر ما كان مستوى اللاعبين والآن أنا أنتظر رد فعلهم في لقاء يقام في ملعبنا أمام خصم من المفترض أن نكون أفضل منه ونسيطر عليه لحصد النقاد ونرتقي في جدول الترتيب".

وعن رأيه فيما قاله لاعب الفريق بول بوجبا بأن مشكلة اليونايتد المقبلة ستكون الثقة المفرطة بالنفس أجاب "لا يمكن أن نثق بأنفسنا تماما إنه على النقيض الرضا عن النفس".

وأتم سولشاير حديثه "أريد أن يكون كل اللاعبين واثقين في أنفسهم ولكن لا يتحول ذلك الأمر إلى ثقة مفرطة فهذا فارق كبير".

ويحتل يونايتد المركز السادس في جدول ترتيب الدوري برصيد 41 نقطة بالتساوي مع أرسنال ولكن فارق الأهداف يصب في مصلحة المدفعجية.

أما برايتون فيحتل المركز الـ13 برصيد 26 نقطة.

طالع أيضا

ماذا فعل الأهلي في لقاء سابق أمام مدرب الساورة

الاتحاد يتعاقد مع مهاجم غينيا بيساو

4 معلقين لمباراتي الإسماعيلي والأهلي في دوري الأبطال

طالع موعد مباراتي الإسماعيلي والأهلي يوم الجمعة في دوري الأبطال

جوارديولا.. العبقري الذي لا يهجر فلسفته

سولشاير مانشستر يونايتد

نرشح لكم

أخر الأخبار

مباشر في إفريقيا - الإسماعيلي (0) - (0) الإفريقي التونسي.. انطلاق المباراة 11 دقيقة | إفريقيا
قائمة الزمالك – غياب مصطفى فتحى وحفني.. واستمرار تواجد أحداد والسعيد ضد طنجة 35 دقيقة | إفريقيا
التشكيل - شيلونجو يقود هجوم الإسماعيلي أمام الإفريقي 37 دقيقة | إفريقيا
الأهلي لـ في الجول: ظهور القميص الجديد أمام المقاصة.. وأمبرو تكشف التفاصيل 52 دقيقة | الدوري المصري
مؤتمر سولشاير عن مستوى سانشيز والانتقالات الشتوية.. ورأيه في حديث مورينيو ساعة | أوروبا
بالفيديو – حسين السيد يسجل ويصنع في انتصار الاتفاق بتسعة أهداف على الأمجاد ساعة | المحترفون

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 بيان رسمي – تكليف المدير التنفيذي لبيراميدز بإدارة شؤون النادي 2 أمير مرتضى لتركي: خلقت عفريتا في الدوري لكن الزمالك غير.. والأخير يرد: سنفوز 3 مصدر مقرب من اللاعب لـ في الجول: أفشة يريد الرحيل عن بيراميدز.. وهذا رأي حسام حسن 4 حوار - آل الشيخ: نعمل على صفقة مدوية لـ بيراميدز.. وهذا رأيي في صفقتي الشحات ورمضان

قد ينال إعجابك