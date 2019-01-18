بالفيديو – حسين السيد يسجل ويصنع في انتصار الاتفاق بتسعة أهداف على الأمجاد

الجمعة، 18 يناير 2019 - 16:16

كتب : FilGoal

حسين السيد

سجل حسين السيد الظهير الأيسر للاتفاق هدفا وصنع آخر في اكتساح فريقه لمنافسه الأمجاد بتسعة أهداف لهدف.

حسين السيد

النادي : الاتفاق

الاتفاق

واستضاف الاتفاق على ملعب الأمير محمد بن فهد منافسه الأمجاد أحد أندية الدرجة الثالثة في السعودية اليوم الجمعة في دور الـ32 من كأس خادم الحرمين.

افتتح هزاع إبراهيم أهداف المباراة في الدقيقة الرابعة، وأضاف دجبريل داحل هدفا بالخطأ في مرماه لينهي الاتفاق الشوط الأول بهدفين دون رد.

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وفي الشوط الثاني بدأ طوفان الاتفاق في شباك الأمجاد.

سجل أحمد العكايشي هدفين متتاليين في الدقائق 56 و64 قبل أن يعود هزاع إبراهيم ويسجل الهدف الثاني الشخصي له والخامس لفريقه.

وفي الدقيقة 75 سجل كريستيان جوانكا الهدف السادس من صناعة حسين السيد.

وعقب أربع دقائق سجل نيزار فراجي هدف الأمجاد الوحيد.

ذلك قبل أن يضيف لاعب الأهلي المعار هدفا سابعا لفريقه في الدقيقة 80.

وفي الدقيقة 83 سجل كريستيان جوانكا الهدف الثامن لفريقه والثاني له، قبل أن يُكمل هزاع إبراهيم الهاتريك ويتمم حفلة الاتفاق بالهدف التاسع عقب ثلاث دقائق.

وسيلاقي الاتفاق منافسه القيسومة في دور الـ16.

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