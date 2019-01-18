مؤتمر ساري عن قدوم إيجوايين ورحيل موراتا.. وهل يحب التجسس على الفرق

شدد ماوريسيو ساري المدير الفني لتشيلسي إنه لا يعرف حتى الآن إن كان صفقة انتقال جونزالو إيجوايين إلى صفوف ناديه تمت من عدمها أم لا.

وذكرت التقارير الصحفية أبرزها شبكة "سكاي سبورت" إيطاليا في وقت سابق أن إيجوايين سينضم إلى تشيلسي معارا حتى نهاية الموسم مع أحقية شرائه أو تمديد الإعارة لموسم آخر.

وتحدث ساري في المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم الجمعة قائلا: "لا أعرف أي شيء حتى الآن تحدثت مع إدارة النادي وهم يعرفون رأيي وأنا أركز فقط على عملي في الملعب وأعرف أن النادي يعمل بجد لتحقيق ما أريده".

وواصل "لا أتحدث لإدارة النادي كل مساء فأنا أفضل إنفاق طاقتي على الملعب".

أما عن ألفارو موراتا مهاجم الفريق المرشح للانتقال إلى أتليتكو مدريد قال: "لا أعرف إن كان سيلعب أم لا لكنه يتدرب معنا بكل تأكيد هي لحظة صعبة له ولكن من الطبيعي للاعب أن يتردد اسمه في سوق الانتقالات، ولكنه متاح للعب إن احتجت له".

وعن بديل سيسك فابريجاس الذي رحل إلى موناكو قال ساري: "أنتم –يقصد الصحفيين- تعرفون رأيي نعم نحتاج بديلا له والإدارة تعرف ذلك وأنا لست منزعجا".

وبسؤاله عن رأيه عما قاله مارسيلو بيلسا مدرب ليدز يونايتد بأن التجسس على الفرق الأخرى أمر طبيعي في إيطاليا قال: "نعم يحدث الأمر في إيطاليا".

واستدرك "لكنني أفضل دراسة المنافسين بالفيديو ولا أحب تلك الطريقة، أنا لست جاسوسا جيدا".

وانتقل ساري للحديث عن مواجهة أرسنال غدا السبت في ملعب الإمارات في الجولة 23 من الدوري الإنجليزي قائلا: "في شهر أغسطس فزنا لكنها كانت مباراة صعبة ولديهم بعض التحركات الخطرة في الملعب".

وعن تقليص الفارق بين فريقه وبين مانشستر يونايتد إلى ست نقاط في صراع المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا قال المدرب الإيطالي: "نعرف جيدا إننا علينا القتال على أحد المراكز الأربعة الأولى حتى نهاية الموسم".

وأتم ساري "يونايتد سيقاتل بكل تأكيد وكذلك أرسنال وتوتنام، هناك أربعة فرق تتنافس على مركزين".

ويحتل تشيلسي المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 47 نقطة فيما يأتي أرسنال خامسا بـ41 نقطة.

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