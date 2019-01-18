مدير سيتي السابق عن مفاوضاته مع تيري: البعض استخدمنا للمساومة

كشف جاري كوك المدير الأسبق لنادي مانشستر سيتي أن جون تيري لاعب تشيلسي السابق ضغط على إدارة الأخير لزيادة رابته مستخدما رغبة سيتي في الحصول على خدماته.

جون تيري النادي : أستون فيلا مانشستر سيتي

وروى كوك في حواره مع شبكة سكاي سبورتس البريطانية:"حاولنا إبرام الصفقة (تيري) مع بيتر كينيون (المدير التنفيذي لتشيلسي) الذي كان حاضرا. أعتقد أن الأخير كان واثقا في بقاء تيري".

وأضاف "تحدثنا مع تيري وقرر البقاء في تشيلسي. هناك لاعبون استخدمونا كحصان تمويه، هكذا تسير اللعبة. إذا رغبت في عقد أفضل عند التجديد، عليك أن تحاول رفع سعرك في السوق، وهذا ما يفعله الوكلاء".

وتمنى سيتي الحصول على تيري قائد تشيلسي في 2009 وعرض عليه راتبا أسبوعيا قدره 200 ألف جنيه إسترليني.

19 عاما قضاها تيري بين جدران تشيلسي قبل أن يلعب موسم 2017-2018 في أستون فيلا ثم يعتزل.