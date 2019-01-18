مدير سيتي السابق عن مفاوضاته مع تيري: البعض استخدمنا للمساومة

الجمعة، 18 يناير 2019 - 15:30

كتب : FilGoal

جون تيري

كشف جاري كوك المدير الأسبق لنادي مانشستر سيتي أن جون تيري لاعب تشيلسي السابق ضغط على إدارة الأخير لزيادة رابته مستخدما رغبة سيتي في الحصول على خدماته.

جون تيري

النادي : أستون فيلا

مانشستر سيتي

وروى كوك في حواره مع شبكة سكاي سبورتس البريطانية:"حاولنا إبرام الصفقة (تيري) مع بيتر كينيون (المدير التنفيذي لتشيلسي) الذي كان حاضرا. أعتقد أن الأخير كان واثقا في بقاء تيري".

وأضاف "تحدثنا مع تيري وقرر البقاء في تشيلسي. هناك لاعبون استخدمونا كحصان تمويه، هكذا تسير اللعبة. إذا رغبت في عقد أفضل عند التجديد، عليك أن تحاول رفع سعرك في السوق، وهذا ما يفعله الوكلاء".

أخبار متعلقة

يد - الطيار لـ في الجول: كاتونجا له دورا كبيرا في ظهوري بشكل جيد.. وعوضنا البداية المهتزة تقرير: رونالدو يخضع لمحاكمة في مدريد وشابي ألونسو مهدد بالسجن بالفيديو – مورينيو: نعم أردت ضم أبو تريكة لتشيلسي.. لو كان يلعب الآن لاحترف في أوروبا مدافع بالاس: حان وقتي لإيقاف صلاح

وتمنى سيتي الحصول على تيري قائد تشيلسي في 2009 وعرض عليه راتبا أسبوعيا قدره 200 ألف جنيه إسترليني.

19 عاما قضاها تيري بين جدران تشيلسي قبل أن يلعب موسم 2017-2018 في أستون فيلا ثم يعتزل.

جون تيري مانشستر سيتي

نرشح لكم

أخر الأخبار

مباشر في إفريقيا - الإسماعيلي (0) - (0) الإفريقي التونسي.. انطلاق المباراة 12 دقيقة | إفريقيا
قائمة الزمالك – غياب مصطفى فتحى وحفني.. واستمرار تواجد أحداد والسعيد ضد طنجة 35 دقيقة | إفريقيا
التشكيل - شيلونجو يقود هجوم الإسماعيلي أمام الإفريقي 37 دقيقة | إفريقيا
الأهلي لـ في الجول: ظهور القميص الجديد أمام المقاصة.. وأمبرو تكشف التفاصيل 52 دقيقة | الدوري المصري
مؤتمر سولشاير عن مستوى سانشيز والانتقالات الشتوية.. ورأيه في حديث مورينيو ساعة | أوروبا
بالفيديو – حسين السيد يسجل ويصنع في انتصار الاتفاق بتسعة أهداف على الأمجاد ساعة | المحترفون

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 بيان رسمي – تكليف المدير التنفيذي لبيراميدز بإدارة شؤون النادي 2 أمير مرتضى لتركي: خلقت عفريتا في الدوري لكن الزمالك غير.. والأخير يرد: سنفوز 3 مصدر مقرب من اللاعب لـ في الجول: أفشة يريد الرحيل عن بيراميدز.. وهذا رأي حسام حسن 4 حوار - آل الشيخ: نعمل على صفقة مدوية لـ بيراميدز.. وهذا رأيي في صفقتي الشحات ورمضان

قد ينال إعجابك