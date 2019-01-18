"ما تحقق حتى الآن إنجاز كبير بالتواجد بين أفضل منتخبات العالم" هكذا تحدث محمد عصام الطيار حارس مرمى منتخب مصر لكرة اليد.

وتأهل منتخب مصر للدور الثاني من كأس العالم 2019 المقامة بألمانيا والدنمارك للمرة الأولى منذ عام 2001.

وتحدث الطيار لـFilGoal.com قائلا: "أنا سعيد للغاية بالتأهل للدور الثاني بعد غياب سنوات طويلة فما تحقق هو إنجاز خاصة في ظل صعوبة المجموعة التي كنا فيها".

وتابع "نعم لم نبدأ البطولة بشكل جيد وكانت نتائجنا مهتزة لكننا نجحنا في تدارك الوضع وحققنا هدفنا".

وعن هدف المنتخب في المرحلة المقبلة علق "تقديم مباريات قوية بنفس الطريقة التي أنهينا بها المجموعة والذهاب لأبعد مرحلة ممكنة في البطولة فلا أحلم بأي شيء أكثر من إسعاد الجماهير التي نستحق أن نقاتل من أجلها".

وعن مشاركته في أول كأس عالم قال الطيار: "أنا سعيد للغاية بوجودي هنا مع المنتخب ومساندة كل اللاعبين لي سبب ظهوري بشكل جيد".

وشدد "لا أبحث عن أي مجد شخصي كل ما يهمني ويهم كل اللاعبين مصلحة المنتخب وتحقيق الفوز، وحالة إنكار الذات هي السائدة هنا والدليل ما حدث من علي زين بعدما تنازل لي عن جائزة رجل المباراة فهو كان بمثابة تكريم من لاعب كبير وهذا يحملني مسؤولية كبيرة".

وأتم "كريم هنداوي "كاتونجا" له دور كبير في ظهوري بشكل جيد بنصائحه المستمرة لي وكذلك هادي رفعت حارس الأهلي، أدين لهما ولكل من ساندني بما وصلت إليه الآن".

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