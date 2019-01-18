مدافع بالاس: حان وقتي لإيقاف صلاح

الجمعة، 18 يناير 2019 - 14:20

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول - برايتون

يرى باتريك فان آنهولت مدافع كريستال بالاس نفسه قادرا على إيقاف خطورة محمد صلاح نجم مصر ومهاجم ليفربول قبل مواجهة الناديين يوم السبت في ملعب أنفيلد رود.

وقال باتريك في حوار مع شبكة سكاي سبورتس البريطانية:"دائما أود مواجهة الأفضل وصلاح ضمن صفوة اللاعبين في الدوري".

وواصل لاعب هولندا "حان وقتي لإيقافه وأن أحرص ألا يسجل أو يلعب جيدا".

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ويبحث صلاح عن هدفه الـ15 في الموسم الحالي بالدوري لينفرد بصدارة ترتيب الهدافين وليعزز تصدر ليفربول للبطولة.

ويعتلي ليفربول قمة الترتيب ورصيده 57 نقطة مبتعدا بأربع نقاط عن مانشستر سيتي الوصيف وحامل اللقب.

بينما يحتل كريستال بالاس المركز 14 ورصيده 22 نقطة.

ولعب صلاح أمام بالاس 5 مرات سجل فيها هدفا وأرسل تمريرتين حاسمتين.

ليفربول محمد صلاح

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