(ترويجي) – لا يفوتك اليوم افتتاح أول مدينة تحديات كرة القدم في العالم، في مصر!

اليوم.. لا يفوتك افتتاح أول مدينة تحديات كرة قدم في العالم

هل تخيلت أن تكون نتائجك في تحديات كرة القدم مربوطة بتطبيق إلكتروني، وأن تلعب في بيئة مهيأة تماما لتلك التحديات؟ "فوت بارك" تضعك في قلب هذه التجربة.

"فوت بارك" هي أول مدينة ملاهي (Theme Park) خاصة بكرة القدم، حيث يمكنك أن تلعب 16 تحديا مختلفا بجوائز فورية، وجوائز قيمة كـPlayStation 4 أو هواتف وجوائز أخرى كثيرة.

في مكان مميز بالتجمع الخامس، بالتحديد في مكسيم مول، يمكنك أن تلعب تحدي التسديد على العارضة، أو كرة السلة أو الكرة الطائرة بالقدم، واختبار قوة تسديدتك ودقتها وتفوز بالجوائز القيمة.

واليوم الجمعة حفل الافتتاح، بحضور عدد من نجوم الكرة المصرية.

وسط "جرافيتي" النجوم الكبار كل شيء في "فوت بارك" سيكون مسجلا، ويمكنك أيضا الحصول على الفيديو الخاص بالتحدي الذي شاركت فيه.

أدائك في كل تحدي سيكون مربوطا بتطبيق إلكتروني يحتسب نقاطك لكي تحصل على الجوائز.

يمكنكم متابعة صفحة "فوت بارك" على فيسبوك لمزيد من التفاصيل والجوائز. (من هنا)