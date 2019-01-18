بوجبا: أسلوبنا الآن واضح وسهل على الجميع

يشعر بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد بأن مهمته واضحة في الملعب حين يرتدي قميص الفريق ويبدأ مواجهة المنافس مشيرا إلى أن أسلوب النادي تغير منذ قدوم المدرب أولي جونار سولشاير.

بول بوجبا النادي : مانشستر يونايتد مانشستر يونايتد

وقال بوجبا في حواره مع شبكة سكاي سبورتس البريطانية:"نستحوذ أكثر على الكرة. نعلم من أين نهاجم وأين نذهب. لدينا أسلوب واضح في اللعب وهيكل منظم".

وأضاف بطل كأس العالم 2018 مع فرنسا "هذا يسهل مهمتنا جميعا. لذا لا أقول إنني المستفيد الوحيد. نعم سجلت أهدافا وأرسل تمريرات حاسمة لكن الفضل للفريق بأكمله".

حقق سولشاير، الذي يقود الفريق بصفة مؤقتة، انطلاقة ممتازة بقيادة يونايتد للفوز في 6 مباريات متتالية آخرها التفوق بهدف على المنافس الصعب توتنام في عقر داره بالدوري الإنجليزي الممتاز.

ولم تكن علاقة بوجبا بالمدرب السابق للفريق جوزيه مورينيو طيبة وعانى الفرنسي أحيانا من الجلوس على دكة البدلاء رغم أنه أغلى لاعب في تاريخ مانشستر يونايتد.

وشارك بوجبا البالغ عمره 25 عاما في 25 مباراة بالموسم الحالي وسجل 9 أهداف وأرسل 8 تمريرات حاسمة.