بالفيديو - العودة تمت بنجاح.. ميسي وديمبيلي يقودان برشلونة إلى ربع نهائي الكأس

الجمعة، 18 يناير 2019 - 00:30

كتب : FilGoal

برشلونة - ليفانتي - كأس ملك إسبانيا

تأهل برشلونة إلى ربع نهائي كأس ملك إسبانيا، بفوزه على ضيفه ليفانتي بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، في إياب دور الـ 16على ملعب كامب نو.

برشلونة قلب تأخره ذهابا بهدفين مقابل هدف واحد، وتجاوز كل ادعاءات استبعاده من المسابقة لإشراكه لاعبه تشومي الموقوف بعد أن ثبت صحة موقفه، وواصل حملة الدفاع عن لقبه للموسم الخامس على التوالي.

أصحاب الأرض الذين كانوا في حاجة إلى هدف واحد للعبور إلى الدور التالي دون مشاكل، سجّلوه بالفعل مع حلول الدقيقة 30 عندما اقتحم عثمان ديمبيلي منطقة جزاء ليفانتي بشجاعة، وعندما حاول إيريك كاباكو تشتيت الكرة، اصطدمت بـ ديميبيلي ودخلت الشباك.

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ولم تمر سوى دقيقة واحدة، حتى تلقى ديمبيلي تمريرة سحرية من القائد ليونيل ميسي -الذي غاب عن مواجهة الذهاب-، والفرنسي نجح في تسجيل هدف فريقه الثاني.

في الشوط الثاني أعطى ميسي أسبقية مريحة لبرشلونة بهدف ثالث في الدقيقة 54، بعد عمل جماعي مميز بين ديمبيلي ونيلسون سيميدو.

الهدف هو الأول لـ ميسي في كأس ملك إسبانيا هذا الموسم، في مباراته الأولى بالمسابقة.

ليفانتي حاول العودة في المباراة على استحياء، وأصاب قائم برشلونة في الوقت المحتسب بدل الضائع، أمر لم يكن كافيا لتدارك النتيجة.

ليصل برشلونة حامل اللقب في المواسم الأربع الماضية، إلى الدور ربع النهائي للمرة التاسعة على التوالي، رقم لم يتحقق للكتلان منذ 1960.

برشلونة ليفانتي كأس ملك إسبانيا

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