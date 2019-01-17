بالفيديو - بيتيس يطيح بسوسيداد من كأس إسبانيا.. وإسبانيول يتأهل على حساب فياريال

تأهل ريال بيتيس إلى ربع نهائي كأس ملك إسبانيا، بتعادله على ملعب أنويتا أمام مضيفه ريال سوسيداد بهدفين مقابل هدفين، في إياب دور الـ 16.

بيتيس استفاد من قاعدة أفضلية الأهداف المسجلة خارج الأرض، بعد تعادله ذهابا 1-1 قبل أسبوع على ملعبه بينيتو فيامارين.

سيرخيو كاناليس افتتح التسجيل لـ بيتيس في الدقيقة 37، ورفض الاحتفال بعد أن هز شباك فريقه السابق.

إلا أن إيجور زوبيلديا لاعب وسط سوسيداد أدرك التعادل سريعا لفريقه في الدقيقة 40.

في الشوط الثاني تقدّم ميكيل ميرينو لـ سوسيداد بضربة رأسية في الدقيقة 62، وأهدى التأهل لحظيا للفريق الباسكي.

قبل أن يقتل لورين مورون بهجة أصحاب الأرض، بهدف التعادل لـ بيتيس في الدقيقة 70.

بيتيس حقق لقب كأس ملك إسبانيا مرتين في السابق، ووصل لربع نهائي المسابقة لأول مرة منذ موسم 2012\2013.

وفي مباراة أخرى، تأهل إسبانيول إلى ربع نهائي المسابقة، بفوزه على ضيفه فياريال 3-1 في ملعب كورنيّا إل برات.

إسبانيول فاز 4-2 في مجموع المباراتين، بعد أن تعادل 1-1 على ملعب لا سيراميكا قبل أسبوع.

بلباو بياتي افتتح التسجيل لـ إسبانيول من ركلة جزاء في الدقيقة 34، وبنفس الطريقة أضاف زميله بورخا إجليسياس الهدف الثاني بعد 3 دقائق.

إلا أن النيجيري صامويل تشوكويزي قلّص الفارق لـ فياريال في الدقيقة 42 بتسديدة يسارية رائعة.

قبل أن يقتل إجليسياس المباراة بالهدف الثالث لـ إسبانيول في الدقيقة 74.