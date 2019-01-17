بالفيديو - بيتيس يطيح بسوسيداد من كأس إسبانيا.. وإسبانيول يتأهل على حساب فياريال

الخميس، 17 يناير 2019 - 23:56

كتب : FilGoal

خواكين - سوسيداد - بيتيس - كأس ملك إسبانيا

تأهل ريال بيتيس إلى ربع نهائي كأس ملك إسبانيا، بتعادله على ملعب أنويتا أمام مضيفه ريال سوسيداد بهدفين مقابل هدفين، في إياب دور الـ 16.

بيتيس استفاد من قاعدة أفضلية الأهداف المسجلة خارج الأرض، بعد تعادله ذهابا 1-1 قبل أسبوع على ملعبه بينيتو فيامارين.

سيرخيو كاناليس افتتح التسجيل لـ بيتيس في الدقيقة 37، ورفض الاحتفال بعد أن هز شباك فريقه السابق.

أخبار متعلقة

مورينيو: أخبرت أبراموفيتش ألا يتحدث وأن يدفع ثمن دروجبا مورينيو: أنتم تقولون إنني مجنون لاعتباري المركز الثاني مع يونايتد إنجازا.. هذا سبب رأيي هدف واحد يفصل المعز علي عن رقم دائي التاريخي

إلا أن إيجور زوبيلديا لاعب وسط سوسيداد أدرك التعادل سريعا لفريقه في الدقيقة 40.

في الشوط الثاني تقدّم ميكيل ميرينو لـ سوسيداد بضربة رأسية في الدقيقة 62، وأهدى التأهل لحظيا للفريق الباسكي.

قبل أن يقتل لورين مورون بهجة أصحاب الأرض، بهدف التعادل لـ بيتيس في الدقيقة 70.

بيتيس حقق لقب كأس ملك إسبانيا مرتين في السابق، ووصل لربع نهائي المسابقة لأول مرة منذ موسم 2012\2013.

وفي مباراة أخرى، تأهل إسبانيول إلى ربع نهائي المسابقة، بفوزه على ضيفه فياريال 3-1 في ملعب كورنيّا إل برات.

إسبانيول فاز 4-2 في مجموع المباراتين، بعد أن تعادل 1-1 على ملعب لا سيراميكا قبل أسبوع.

بلباو بياتي افتتح التسجيل لـ إسبانيول من ركلة جزاء في الدقيقة 34، وبنفس الطريقة أضاف زميله بورخا إجليسياس الهدف الثاني بعد 3 دقائق.

إلا أن النيجيري صامويل تشوكويزي قلّص الفارق لـ فياريال في الدقيقة 42 بتسديدة يسارية رائعة.

قبل أن يقتل إجليسياس المباراة بالهدف الثالث لـ إسبانيول في الدقيقة 74.

إسبانيول فياريال كأس ملك إسبانيا ريال بيتيس ريال سوسيداد

نرشح لكم

أخر الأخبار

الأهلي ضد شبيبة الساورة لحسم كل شيء مبكرا.. والإسماعيلي في معركة أكون أو لا أكون ساعة | إفريقيا
مواعيد مباريات اليوم الجمعة 18-1-2019 والقنوات الناقلة.. الأهلي والإسماعيلي والمغامرة الإفريقية ساعة | إفريقيا
بالفيديو - العودة تمت بنجاح.. ميسي وديمبيلي يقودان برشلونة إلى ربع نهائي الكأس ساعة | أوروبا
حسني عبد ربه يطلق رصاصاته: كانوا يطلبون من المدربين عدم إشراكي.. لن أقبل أن أكون شماعة الهزائم 2 ساعة | الدوري المصري
بالفيديو - بيتيس يطيح بسوسيداد من كأس إسبانيا.. وإسبانيول يتأهل على حساب فياريال 2 ساعة | أوروبا
رسميا – مدافع الاتحاد إلى بتروجيت 2 ساعة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 بيان رسمي – تكليف المدير التنفيذي لبيراميدز بإدارة شؤون النادي 2 أمير مرتضى لتركي: خلقت عفريتا في الدوري لكن الزمالك غير.. والأخير يرد: سنفوز 3 مصدر مقرب من اللاعب لـ في الجول: أفشة يريد الرحيل عن بيراميدز.. وهذا رأي حسام حسن 4 خبر في الجول - الأهلي يضم حمدي فتحي

قد ينال إعجابك