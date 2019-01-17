هدف واحد يفصل المعز علي عن رقم دائي التاريخي

واصل المعز علي مهاجم منتخب قطر، تسجيل الأهداف في كأس آسيا 2019، والضحية هذه المرة كان المنتخب السعودي الذي استقبلت شباك هدفين مكلفين لصدارة المجموعة.

قطر فازت 2-0 على السعودية بفضل هدفي المعز، وتصدرت المجموعة الخامسة برصيد 9 نقاط، فيما توقف رصيد السعودية عند 6 نقاط.

المعز قدّم مباراة كبيرة، بدأها بالتحصل على ركلة جزاء أهدرها زميله حسن الهيدوس، قبل أن يتمم المهمة بنفسه ويسجل هدفي بلاده، بالإضافة إلى هدف ثالث رفض الحكم احتسابه.

ليرفع المهاجم صاحب الـ 22 عاما رصيده من الأهداف في كأس آسيا 2019، إلى 7 أهداف في 3 مباريات فقط، إذ سجل هدفا في شباك لبنان، و4 أهداف في شباك كوريا الشمالية.

هداف النسخة الحالية بات على بعد هدف واحد من معادلة رقم علي دائي التاريخي الهداف الأسطوري لمنتخب إيران، وهو الذي فاز بجائزة هداف نسخة 1996 برصيد 8 أهداف، رقم لم يصل إليه أي لاعب من قبل ومن بعد في نسخة واحدة.

فيما بات المعز ثالث لاعب يسجل 7 أهداف في نسخة واحدة، إذ سبقه الإيراني بهتاش فاريبا والكوري تشوي سو هو، وكلاهما حقق هذا الإنجاز في نسخة 1980.

قطر تواجه العراق في دور الـ 16 يوم الثلاثاء المقبل، وستكون هذه فرصة جديدة للمهاجم نادي الدحيل القطري حتى يرفع رصيده من الأهداف، ولما لا؟ يحطم رقم علي دائي حتى.

إلا أن رقم دائي الذي قد يصعب على المعز تحطيمه في النسخة الحالية على الأرجح، فسيكون عدد الأهداف الإجمالي في كل نسخ كأس آسيا، لأن دائي سجّل 14 هدفا على هذا الصعيد، في 3 نسخ شارك بها.

إلا أن المعز قادر على التواجد في مركز جيد بقائمة الهدافين التاريخيين تلك، لأنه يتساوى في الوقت الحالي مع 5 لاعبين آخرين، ويفصله هدفا واحدا عن معادلة الكويتي جاسم الهويدي والعراقي يونس محمود برصيد 8 أهداف.

المعز قد يستهدف حتى معادلة الياباني ناوهيرو تاكاهارا صاحب الـ 9 أهداف، أو الكوري لي دونج جوج صاحب الـ 10 أهداف.

اللاعب صاحب الـ 31 مباراة دولية، سجل 17 هدفا دوليا بالفعل في ظرف 14 شهرا فقط مع قطر، وبات مرشحا حقيقيا لتحطيم رقم سيباستيان سوريا الهداف التاريخي للعنابي برصيد 40 هدفا.

المهاجم الذي خاض تجارب سابقة في بلجيكا والنمسا وإسبانيا في فرق صغيرة، تلقى إشادة خاصة من البرتغالي جوزيه موريني في استوديو قناة "بي إن سبورتس" أثناء تحليل المباراة أمام السعودية.

مورينيو قال: "لست متفاجئا بمستواه لأني شاهدته في المباراتين الماضيتين، إنه يلعب بانسيابية وسرعة كبيرة، تمكّن من التسجيل في مواجهة المرمى، يلعب بشكل مثير للاهتمام".

وأضاف: "من يعرف؟ لربما إن واصل بهذا الشكل في السنوات المقبلة، فسيكون قادرا على اللعب في دوري آخر، حتى أكون صريحا، فالدوري القطري ليس أفضل مكان ليطوّر من مهاراته، عليه أن يذهب إلى دوري أكثر تنافسية. عمره 22 عاما وطوله 180 سم، وإمكانياته جيدة ويمكن أن يتحسن".

المعز مولود في العاصمة السودانية الخرطوم، إلا أنه قد يكون سببا في إنجاز تاريخي لقطر على المستوى الآسيوي، وبات بالفعل واحدا من الأسماء التي سيعوّل عليها المنتخب الخليجي في كأس العالم بعد 3 سنوات.

سجِل هدافي كأس آسيا في كل نسخة:

1964: الهندي إندير سنيغ، الإسرائيلي مورديكاي شبيجلر (هدفان)

1968: الإيراني حمى عيون بهزادي، الإسرائيلي موشي رومانو، الإسرائيلي جيورا شبيجل (4 أهداف)

1972: الإيراني حسين كلاني (5 أهداف)

1976: الكويتي فتحي كامل، الإيراني غلام حسين مظلومي، الإيراني ناصر نورائي (3 أهداف)

1980: الإيراني بهتاش فاريبا، الكوري تشوي سون هو (7 أهداف)

1984: الإيراني شاهرخ بياني، الإيراني ناصر محمد خاني، الصيني جيا خيوكوان (3 أهداف)

1988: الكوري لي تاي هو (3 أهداف)

1992: السعودي فهد البيشي (3 أهداف)

1996: الإيراني علي دائي (8 أهداف)

2000: الكوري لي دونج جوك (6 أهداف)

2004: البحريني علاء حبيل، الإيراني علي كريمي (5 أهداف)

2007: العراقي يونس محمود، الصعودي ياسر القحطاني، الياباني ناوهيرو تاكاهارا (4 أهداف)

2011: الكوري كو جا تشول (5 أهداف)

2015: الإماراتي علي مبخوت (5 أهداف)

الهدافون التاريخيون لكأس آسيا:

الإيراني علي دائي (14 هدفا)

الكوري لي دونج جوج (10 أهداف)

الياباني ناوهيرو تاكاهارا (9 أهداف)

الكويتي جاسم الهويدي (8 أهداف)

العراقي يونس محمود (8 أهداف)

الإيراني بهتاش فاريبا (7 أهداف)

الإيراني حسين كالاني (7 أهداف)

الكوري تشوي سوون هو (7 أهداف)

الكويتي فيصل الدخيل (7 أهداف)

الإماراتي علي مبخوت (7 أهداف)

القطري المعز علي (7 أهداف)