مونديال اليد - المتأهلون للدور الثاني.. ثلاثة منتخبات بلا رصيد

اختتمت منافسات دور المجموعات ببطولة العالم لكرة اليد والمقامة بدولتي ألمانيا والدنمارك، وأسفرت عن تأهل ١٢ منتخبا للدور الثاني.

ويتم تقسيم الـ١٢ منتخبا على مجموعتين ويصعد كل منتخب برصيد نقاطه من مواجهات الفرق المتأهلة فقط، إذ يتم إلغاء نتائج كل منتخب أمام المنتخبات غير المتأهلة.

وصعد منتخب مصر للدور الثاني كثالث المجموعة الرابعة وتأهل برصيد نقطة من تعادله مع المجر، وأصبح الفراعنة ثالث المجموعة الوحيد الذي صعد بنقاط للدور الثاني.

ومن ذلك يتضح أهمية التأهل بتحقيق نتائج إيجابية أمام منافسيك المتأهلين، فتعادل مصر مع المجر أفضل من تحقيق الفوز على قطر.

فإذا حقق منتخب مصر الفوز على قطر كان سيتأهل كثاني المجموعة متفوقا على قطر برصيد ٧ نقاط، ورغم ذلك لم يكن ذلك ليؤثر إذ يصعد المنتخب بنقطة أيضا بالتساوي مع المجر.

الفرق المتأهلة:

المجموعة الأولى: ألمانيا وفرنسا والبرازيل

المجموعة الثانية: كرواتيا وإسبانيا وأيسلندا

المجموعة الثالثة: الدنمارك والنرويج وتونس

المجموعة الرابعة: السويد والمجر ومصر

ترتيب النقاط في الدور الثاني:

يتم تقسيم المنتخبات إلى مجموعتين، الأولى تضم فرق المجموعتين الأولى والثانية، والأخرى فرق المجموعتين الثالثة والرابعة.

المجموعة الأولى:

- كرواتيا (٤ نقاط)

- ألمانيا (٣ نقاط)

- فرنسا (٣ نقاط)

- إسبانيا (نقطتان)

- أيسلندا (صفر نقطة)

- البرازيل (صفر نقطة)

المجموعة الثانية:

- الدنمارك (٤ نقاط)

- السويد (٤ نقاط)

- النرويج (نقطتان)

- مصر (نقطة واحدة)

- المجر (نقطة واحدة)

- تونس (صفر نقطة)