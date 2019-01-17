انتهت في كأس إسبانيا - برشلونة (3) - (0) ليفانتي.. حامل اللقب إلى ربع النهائي

الخميس، 17 يناير 2019 - 22:32

كتب : FilGoal

ليفانتي - برشلونة - كأس ملك إسبانيا

يستقبل برشلونة ضيفه ليفانتي على ملعب كامب نو، في إياب دور الـ 16 لكأس ملك إسبانيا، بغية تعويض تأخره ذهابا 1-2 ومواصلة الحفاظ على لقبه للموسم الخامس على التوالي.

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نهاية المباراة

ق.54 ليونيل ميسي يسجل هدف برشلونة الثالث

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الثاني

ق.31 عثمان ديمبيلي يسجل الهدف الثاني لـ برشلونة

ق.30 عثمان ديمبيلي يسجل الهدف الأول لبرشلونة

انطلاق المباراة

لحظات على انطلاق المباراة

برشلونة ليفانتي كأس ملك إسبانيا

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