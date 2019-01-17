بالفيديو - الحكم يرفض هدفا لقطر أمام السعودية ويحرم المعز من السابع

ألغى الحكم الكوري كيم دونج جين، هدفا لمنتخب قطر في مواجهة السعودية، بالجولة الثالثة من منافسات المجموعة الخامسة لكأس آسيا 2019.

قطر أنهت الشوط الأول متقدمة بهدف دون رد سجّله المعز علي هداف البطولة برصيد 6 أهداف، والذي كان قادرا على رفع رصيده إلى 7 في الدقيقة 59 عندما حوّل ركلة ركنية إلى هدف في الشباك السعودية، رفضه الحكم بداعي المخالفة.

العنابي يكفيه التعادل لإنهاء المجموعة في الصدارة، فيما يتوجب على السعودية تحقيق الفوز للقفز إلى المركز الأول.