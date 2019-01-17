بالفيديو - الحكم يرفض هدفا لقطر أمام السعودية ويحرم المعز من السابع

الخميس، 17 يناير 2019 - 19:32

كتب : FilGoal

السعودية - قطر - كأس آسيا 2019

ألغى الحكم الكوري كيم دونج جين، هدفا لمنتخب قطر في مواجهة السعودية، بالجولة الثالثة من منافسات المجموعة الخامسة لكأس آسيا 2019.

قطر أنهت الشوط الأول متقدمة بهدف دون رد سجّله المعز علي هداف البطولة برصيد 6 أهداف، والذي كان قادرا على رفع رصيده إلى 7 في الدقيقة 59 عندما حوّل ركلة ركنية إلى هدف في الشباك السعودية، رفضه الحكم بداعي المخالفة.

أخبار متعلقة

مورينيو: اللاعبون تغيروا وطريقة قيادتهم أيضا.. لذا علينا مواكبة الأمر مورينيو يشيد بمهاجم قطر: سامحوني لصراحتي ولكن الدوري القطري ليس مكانه قائد شبيبة الساورة لـ في الجول: مواجهة الأهلي نادي القرن صعبة.. ولكن نريد الفوز تريكة يسأل ومورينيو يجيب: تنفقون أموالا كثيرة على مدربين أجانب.. وهذا موقفي من تدريب قطر

العنابي يكفيه التعادل لإنهاء المجموعة في الصدارة، فيما يتوجب على السعودية تحقيق الفوز للقفز إلى المركز الأول.

قطر السعودية كأس آسيا كأس آسيا 2019

نرشح لكم

أخر الأخبار

الأهلي ضد شبيبة الساورة لحسم كل شيء مبكرا.. والإسماعيلي في معركة أكون أو لا أكون 35 دقيقة | إفريقيا
مواعيد مباريات اليوم الجمعة 18-1-2019 والقنوات الناقلة.. الأهلي والإسماعيلي والمغامرة الإفريقية 48 دقيقة | إفريقيا
بالفيديو - العودة تمت بنجاح.. ميسي وديمبيلي يقودان برشلونة إلى ربع نهائي الكأس 55 دقيقة | أوروبا
حسني عبد ربه يطلق رصاصاته: كانوا يطلبون من المدربين عدم إشراكي.. لن أقبل أن أكون شماعة الهزائم ساعة | الدوري المصري
بالفيديو - بيتيس يطيح بسوسيداد من كأس إسبانيا.. وإسبانيول يتأهل على حساب فياريال ساعة | أوروبا
رسميا – مدافع الاتحاد إلى بتروجيت ساعة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 بيان رسمي – تكليف المدير التنفيذي لبيراميدز بإدارة شؤون النادي 2 أمير مرتضى لتركي: خلقت عفريتا في الدوري لكن الزمالك غير.. والأخير يرد: سنفوز 3 مصدر مقرب من اللاعب لـ في الجول: أفشة يريد الرحيل عن بيراميدز.. وهذا رأي حسام حسن 4 خبر في الجول - الأهلي يضم حمدي فتحي

قد ينال إعجابك