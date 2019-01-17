مورينيو يشيد بمهاجم قطر: سامحوني لصراحتي ولكن الدوري القطري ليس مكانه

أبدى جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد السابق، إعجابه الشديد بـ المعز علي مهاجم منتخب قطر، خلال حلوله ضيفا على شبكة "بي إن سبورتس".

مورينيو ظهر في وسائل الإعلام المرئية لأول مرة منذ إقالته من تدريب مانشستر يونايتد قبل عدة أسابيع، وذلك لتحليل مباراة السعودية وقطر في كأس آسيا 2019.

وعلّق مورينيو على المواجهة بين الشوطين أثناء تقدُم قطر بهدف دون رد: "في بعض الأحيان الإحصائيات تبرز تضاربا في واقع النتيجة، فصاحب الاستحواذ الأكبر تأخر في النتيجة، والطرف الآخر امتلك الفرص الأكثر للتسجيل. قطر بدت متماسكة وأكثر راحة في تمرير الكرات".

وتحوّل للإشادة بـ المعز علي هداف البطولة برصيد 6 أهداف وصاحب الهدف الوحيد في الحصة الأولى "لست متفاجئا بمستوى (المعز علي) لأني شاهدته في المباراتين الماضيتين، إنه يلعب بانسيابية وسرعة كبيرة وتمكن من التسجيل في مواجهة المرمى، يلعب بشكل مثير للاهتمام".

مضيفا: "من يعرف؟ لربما إن واصل بهذا الشكل في السنوات المقبلة، فسيكون قادرا على اللعب في دوري آخر، حتى أكون صريحا، فالدوري القطري ليس أفضل مكان ليطوّر من مهاراته، عليه أن يذهب إلى دوري أكثر تنافسية. عمره 22 عاما وطوله 180 سم وإمكانياته جيدة ويمكن أن يتحسن".

النجم المصري محمد أبو تريكة الذي يزامل مورينيو في الاستوديو التحليل، أشاد بإمكانية فيليكس سانشيز مدرب قطر على التعديل من أسلوبه والظهر بشكل دفاعي قوي بعد تقديمه مباراتين هجوميتين في أول جولتين.

ومورينيو وافق على ما ذكره تريكة: "أوافق على ما ذكرتموه، في بعض الأحيان من المهم أن تتأقلم مع واقع المباراة، بعض المدربين يبيعون فكرة فلسفتهم الدائمة، ولكن إذا لعبت وخسرت العديد من المرات فيجب أن تغيّر، أنا متفاجئ بشكل إيجابي بمستوى المباراة".

شاهد حديث مورينيو الكامل قبل انطلاق المباراة