التشكيل - المولد يقود هجوم السعودية.. و القطري المعز يسعى لتدعيم صدارته للهدافين

دفع أنطونيو بيتزي مدرب منتخب السعودية بأغلب عناصره الأساسية في مواجهة قطر بالجولة الثالثة من منافسات المجموعة الخامسة لكأس آسيا 2019.

بيتزي واصل التعويل على مهاجمه فهد المولد، مع الدفع بهتان باهبري وحسين المقهوي ويحيى الشهري في خط الوسط المهاجم.

في المقابل يسعى فيليكس سانشيز مدرب قطر لحسم الصدارة، بتعويله أيضا على أغلب اللاعبين الذين شاركوا في أول مباراتين، وعلى رأسهم المهاجم المعز علي هداف البطولة بـ 5 أهداف.

التعادل يكفي قطر لحسم الصدارة، فيما تحتاج السعودية إلى الفوز للقفز إلى المركز الأول.

تشكيل السعودية:

حراسة المرمى: محمد العويس

الدفاع: محمد البريك - محمد آل فتيل - علي البليهي - حمدان الشمراني

الوسط: عبد الله عطيف- حسين المقهوي - يحيى الشهري - عبد الرحمن غريب - هتان باهبري

الهجوم: فهد المولد

تشكيل قطر:

حراسة المرمى: سعد الشيب

الدفاع: بيدرو ميجيل - بسام الراوي - طارق سلمان - عبد الكريم حسن

الوسط: بوعلام خوخي - عبد العزيز حاتم - عاصم ماديبو

الهجوم: حسن الهيدوس - المعز علي - أكرم عفيف