بالفيديو - الشعلة بقيادة خالد جلال يودع كأس السعودية أمام الباطن

الخميس، 17 يناير 2019 - 17:02

كتب : FilGoal

خالد جلال - الشعلة

ودّع نادي الشعلة بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، بهزيمته أمام الباطن 0-1، في دور الـ 32 من المسابقة.

الشعلة الذي يقوده تدريبيا المصري خالد جلال، تلقى هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 57 بواسطة جوناثان، ليخرج من البطولة.

في المقابل، يواجه الباطن في الدور المقبل فريق الرائد الذي يلعب له المصري محمد عطوة.

وفي مباراة أخرى، خرج الحزم في مفاجأة كبيرة أمام الجيل فريق القسم الثاني، بهدف نظيف سجّله كارلوس في الدقيقة 52.

ليواجه الجيل نادي أبها في الدور المقبل.

وفي مباراة ثالثة تواصلت المفاجآت، إذ ودّع الفتح بخسارته أمام القيصومة نادي القسم الثاني.

أهداف المباراة سُجلت بواسطة سلامي ويوسف شبيان ومحمد السهلي في الدقائق 22 و30 و45.

القيصومة يواجه في الدور المقبل الفائز من الاتفاق والأمجد.؟

الشعلة الباطن كأس خادم الحرمين الشريفين

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