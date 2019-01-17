انتهت مونديال اليد - مصر (33) أنجولا (28).. نهاية المباراة

الخميس، 17 يناير 2019 - 15:59

كتب : محمد سمير

محمد ممدوح هاشم - منتخب مصر لكرة اليد

يلعب منتخب مصر أمام أنجولا في الرابعة والنصف من مساء اليوم الخميس في ختام دور المجموعات ببطولة العالم لكرة اليد.

ويحتاج المنتخب المصري للفوز بأي نتيجة لضمان التأهل رسميا إلى الدور الثاني من البطولة.

لمتابعة مواجهة مصر وأنجولا لحظة بلحظة من هنا.

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المباراة تنطلق بعد قليل

بداية الشوط الأول

1-0 سند يتقدم لمصر

1-1 التعادل لأنجولا

2-1 سند يضيف الثاني

3-3 سند يتعادل

5-3 يحيى خالد يتقدم للفراعنة

6-3 خيري يعزز التقدم

8-4 الدرع يضيف الثامن لمصر

10-4 ممدوح هاشم يضيف

13-8 ممدوح هاشم يحافظ على فارق الخمسة أهداف

19-12 مصر تتقدم بفارق سبعة أهداف

نهاية الشوط الأول

انطلاق الشوط الثاني

22-15 كريم أيمن يسجل للفراعنة

28-17 فارق سبعة أهداف للفراعنة

30-24 التأهل يقترب

33-28 مصر تتأهل

نهاية المباراة

مونديال اليد مصر أنجولا

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