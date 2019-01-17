مدافع ريال مدريد: نحتاج لأفضل نسخة من إسكو

الخميس، 17 يناير 2019 - 15:56

كتب : FilGoal

اسكو

يؤمن ناتشو مدافع ريال مدريد بأن فريقه يحتاج لأفضل نسخة من صانع الألعاب إسكو والذي لا يشارك كثيرا هذا الموسم.

وقال ناتشو في تصريحات أبرزها موقع ناديه "إسكو مهم جدا في ريال مدريد ويواصل العمل ليستعيد الثقة التي نحتاجها جميعًا".

وأضاف "إسكو يحظى بدعم الفريق بأكمله. نحتاج إلى أفضل ما نسخة من إسكو، كما نحتاج لأفضل ما يمكن ان يقدمه أي لاعب آخر في الفريق".

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وشارك إسكو في 22 مباراة فقط هذا الموسم، أغلبها كبديل، بواقع 1125 دقيقة.

وعن الخسارة من ليجانيس في إياب دور الـ16 من كأس إسبانيا، أوضح ناتشو "لم نقدم أفضل أداءٍ لنا في الشوط الأول، لكن هدفنا كان حسم التأهل لربع النهائي وهذا ما حققناه".

واستمر "يواصل ريال مدريد النضال في مسابقتين وعلينا مواصلة النضال في الليجا حتى النهاية. عندما تُمنى بهزيمة تدرك بان هناك أموراً يجب تحسينها. إنه موسمٌ غير عادي بسبب الإصابات وهذا ليس أفضل مستوى لنا، ينقصنا شيء ما، لكن الموسم ما يزال طويلًا. إن السنوات الأخيرة كانت أفضل حقبة في تاريخ ريال مدريد ومن الصعب التفوق على ذلك أو محاكاته".

وتأهل ريال مدريد إلى الدور ربع النهائي وينتظر القرعة لمعرفة منافسه المقبل في البطولة.

ويستعد الفريق لمواجهة قوية أمام ضيفه إشبيلية يوم السبت في الجولة 20 للدوري الإسباني.

ويحتل الميرنجي المركز الرابع في ترتيب الدوري ورصيده 33 نقطة مثل إشبيلية الثالث ويتصدر برشلونة البطولة ورصيده 43 نقطة.

ريال مدريد إسكو ناتشو

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