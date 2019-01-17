محدّث انتهت كأس آسيا - اليابان (2)-(1) أوزبكستان.. عمان (3)-(1) تركمنستان

الخميس، 17 يناير 2019 - 15:18

كتب : FilGoal

اليابان - عمان - كأس آسيا 2019

تختتم منافسات المجموعة السادسة لبطولة كأس آسيا 2019 المقامة في الإمارات بمواجهتي اليابان أمام أوزبكستان وعمان ضد تركمنستان.

يتصارع منتخبا أوزبكستان واليابان على الصدارة بعدما ضمنا التأهل إلى الدور ثمن النهائي. فوز أحدهما يمنحه المركز الأول والتعادل في صالح أوزبكستان.

بينما يبحث المنتخب العماني عن تحقيق الفوز من أجل تعزيز حظوظه في التأهل لثمن النهائي كأفضل ثوالث.

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لمتابعة مباراة اليابان وأوزبكستان دقيقة بدقيقة من هنا

وتابع لقاء عمان وتركمنستان لحظة بلحظة من هنا

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نهاية المباريات

ق 93: جووووووووووول عمان تسجل الهدف الثالث في الوقت القاتل

ق84: محسن الغساني يسجل الهدف الثاني لعمان. عمان 2 تركمنستان 1

ق58: سوكاسا شيوتاني يسجل الهدف الثاني لليابان. أوزبكستان 1 اليابان 2

بداية الشوط الثاني في المباراتين

نهاية الشوط الأول في المباراتين بنتيجة 1-1

ق43: يوشينوري يسجل الهدف الأول لليابان. أوزبكستان 1 اليابان 1

ق41: أنادوردييف يسجل الهدف الأول لتركمنستان. عمان 1 تركمنستان 1

ق40: إلدور شمولدوف يسجل الهدف الأول لأوزبكستان. أوزبكستان 1 اليابان 0

ق20: أحمد كانو جووووووووووول الأول لعمان. عمان 1 تركمنستان 0

3.30 مساء: بداية المباراتين

كأس آسيا اليابان أوزبكستان عمان تركمنستان

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