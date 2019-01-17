كاسيميرو: يجب أن نعترف بأننا لسنا بأفضل حالاتنا

الخميس، 17 يناير 2019 - 14:46

كتب : FilGoal

كاسيميرو - ريال مدريد - ريال سوسيداد

اعترف كاسيميرو لاعب ريال مدريد أن فريقه ليس في أفضل حالاته بالوقت الحالي.

ريال مدريد خسر من ليجانيس في إياب دور الـ16 من كأس إسبانيا، لكنه عبر للدور التالي بسبب فوزه 3-0 في الذهاب.

وقال كاسيميرو في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "على الرغم من الخسارة فقد تأهلنا وهذا ما كنا نتطلع إليه. إذا أردنا الحديث عن اللعب فقد افتقرنا للعمق في الشوط الأول وحسنا أداءنا في الشوط الثاني. لقد سيطرنا على وتيرة المباراة".

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وواصل "مشجعو ليجانيس ضغطوا بقوة، لكن كل شيء كان تحت السيطرة. كنا نعرف أنها ستكون مباراة صعبة ونحن نفكر الآن في مباراة نهاية الأسبوع".

وأضاف "نلعب من أجل الفوز دائمًا. لسنا بأفضل حالاتنا، يجب أن نكون صادقين، لكننا نعمل بجد. نتقدم بشكل جيد في دوري أبطال أوروبا ونقدم أفضل ما لدينا في الليجا وقد تأهلنا اليوم لربع نهائي كأس الملك، ولا بد لنا من تحقيق الفوز على أي منافس يواجهنا".

وأتم الدولي البرازيلي "يجب أن نتحسن وهذا النادي يتطلب الأفضل دائمًا. نلعب في أصعب دوري في العالم، وعلينا احترام المنافسين ونعرف أن العمل الجاد يؤتي بثماره دائمًا. سنواصل العمل بصمت وسنرى ما سيحدث في النهاية".

وتأهل ريال مدريد إلى الدور ربع النهائي وينتظر القرعة لمعرفة منافسه المقبل في البطولة.

ويستعد الفريق لمواجهة قوية أمام ضيفه إشبيلية يوم السبت في الجولة 20 للدوري الإسباني.

ويحتل الميرنجي المركز الرابع في ترتيب الدوري ورصيده 33 نقطة مثل إشبيلية الثالث ويتصدر برشلونة البطولة ورصيده 43 نقطة.

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ريال مدريد كاسيميرو

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