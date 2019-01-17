مونديال اليد - كاراباتيتش ينضم إلى قائمة منتخب فرنسا قبل ختام دور المجموعات

انضم نيكولا كاراباتيتش نجم منتخب فرنسا إلى قائمة الديوك قبل مواجهة روسيا في ختام دور المجموعات.

وكان كاراباتيتش قد حصل على جائزة أفضل لاعب في مونديال اليد النسخة السابقة التي أقيمت بفرنسا وحصل الديوك على لقبها.

وأجرى منتخب فرنسا تبديلين في قائمة الـ16 لاعبا بسبب الإصابات.

إذ ضم المدير الفني لمنتخب فرنسا نيكولا كارباتيتش بدلا من سيدريك سورهايندو بسبب الإصابة التي لحقت به في القدم اليمنى.

كما انضم جاكسون ريتشاردسون بدلا من نيكولاس كلير بسبب الإصابة أيضا.

ويحق لكل منتخب تغيير 3 لاعبين من قائمة الـ16 لاعبا طوال منافسات البطولة.

وينفرد منتخب فرنسا بصدارة المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط بفارق نقطة عن ألمانيا.

ويختتم منتخب فرنسا منافسات المجموعة مساء اليوم بمواجهة روسيا.