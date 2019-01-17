سولاري: أتمنى عودة بنزيمة سريعا.. وليس لدي أي مشاكل مع إسكو

يتمنى سنتياجو سولاري المدير الفني لريال مدريد عودة مهاجمه كريم بنزيمة في أسرع وقت، مشددا على عدم وجود مشاكل شخصية مع إسكو

وغاب بنزيمة عن مواجهة ليجانيس في إياب دور الـ16 من كأس إسبانيا.

وقال سولاري في تصريحات أبرزها موقع ناديه "أحيانًا نجرب خطط لعب جديدة ونغيرها عندما لا تثمر. افتقرنا للعمق ولمرجعية محددة في الهجوم، وقد أجريت التغييرات في الشوط الثاني في محاولة لتحسين الأداء".

وأضاف "أتمنى أن يعود بنزيمة نهاية الأسبوع ونحتاج إليه لأنه لاعبنا الأساسي في الهجوم".

وأوضح عن علاقته بإسكو الذي لعب لـ68 دقيقة "ليس لدي أي مشكلة، على الإطلاق".

وأتم "لقد قام كيلور نافاس بعمل جيد جدًا. كان يتدرب دائمًا بشكل جيد وهو أيضًا حارس مرمى رائع".

وتأهل ريال مدريد إلى الدور ربع النهائي وينتظر القرعة لمعرفة منافسه المقبل في البطولة.

ويستعد الفريق لمواجهة قوية أمام ضيفه إشبيلية يوم السبت في الجولة 20 للدوري الإسباني.

ويحتل فريق ميرنجي المركز الرابع في ترتيب الدوري ورصيده 33 نقطة مثل إشبيلية الثالث ويتصدر برشلونة البطولة ورصيده 43 نقطة.