اسكواش - اليوم انطلاق بطولة الأبطال.. رجال مصر لاستعادة الهيمنة والسيدات لمواصلة صحوتهن

تنطلق مساء اليوم منافسات الدور الرئيسي من بطولة الأبطال لرياضة الاسكواش للرجال والسيدات والمقامة حتى 24 يناير في ولاية نيويورك الأمريكية.

وتقام منافسات الدور الرئيسي الـ32 من مواجهات الرجال مساء اليوم وتختتم غدا الجمعة، أما الدور الرئيسي للسيدات فينطلق مساء السبت.

وارتفعت الجوائز المالية للبطولة التي تعتبر من البطولات الكبرى في اللعبة، ووصلت إلى 180 ألف دولارلمنافسات الرجال ومثلهم للسيدات.

وتعتبر بطولة الأبطال "جي بي مورجان" هي البطولة الأولى لعام 2019 من البطولات الكبرى.

ويحمل الألماني سيمون روزنر لقب نسخة الرجال والذي عطل هيمنة اللاعبين المصريين والتي استمرت لمدة خمس سنوات متواصلة.

أما نسخة السيدات فتحمل لقبها نور الشربيني بعد الفوز على زميلتها نور الطيب.

تاريخ البطولة

انطلقت المنافسة أول مرة عام 1930 تحت مسمى بطولة أمريكا للأبطال المحترفين وحتى 1992 بنفس الاسم وحصدت مصر في تلك الفترة اللقب مرتين فقط للاعب محمود كريم عامي 1957 و1958.

وأقيمت المسابقة بمسمى "بطولة الأبطال جي بي مورجان" في 23 نسخة سابقة على مستوى الرجال حصدت مصر منهم 9 ألقاب أكثر من أي دولة أخرى.

وكانت بداية فوز الفراعنة عن طريق عمرو شبانة عام 2006 والذي حصد اللقب ثلاث مرات سابقة.

كما حصل رامي عاشور على لقب البطولة ثلاث مرات أعوام 2008 و2011 و2013.

وفاز محمد الشوربجي باللقب عامي 2015 و2016، بينما كريم عبد الجواد أخر مصري حصد لقب الرجال عام 2017.

أما على مستوى السيدات فانطلقت البطولة لأول مرة عام 2001 سنويا ولكن لم تقام في 4 نسخ وتعتبر هولندا الأكثر حصدا للقب برصيد 4 مرات أخرها 2013.

اختفت سيدات مصر من المباريات النهائية حتى عام 2015 عندما تغلبت رنيم الوليلي على الإنجليزي أليسون واترز لتحقق اللقب الأول لمصر وتتبعها نور الشربيني بحصد لقب 2016 على حساب الأمريكية أماندا صبحي قبل الفوز باللقب للمرة الثانية في النسخة الأخيرة.

تضاف نقاط البطولة ضمن نقاط البطولات السبع المؤهلة لمنافسات السلسلة العالمية بدبي في نهاية الموسم لأفضل 8 لاعبين ولاعبات.