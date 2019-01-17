تقرير: تشيلسي وسيتي وريال مدريد يتنافسون على إيريكسن

قالت صحيفة آس الإسبانية إن تشيلسي ومانشستر سيتي ينافسان ريال مدريد على الظفر بخدمات اللاعب الدنماركي كريستيان إيريكسن.

كريستيان إريكسن النادي : توتنام هوتسبر

وأشارت الصحيفة المنتمية للعاصمة الإسبانية مدريد إلى أن ريال مدريد يعتقد حظوظه هي الأوفر للحصول على خدمات لاعب توتنام.

وصرح لآس مصدر مقرب من اللاعب البالغ عمره 26 عاما "من الصعب تسمية فريق وحيد من الصفوة يتابع اللاعب عن كثب لأنها عدة أندية من إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا وألمانيا".

ويأمل توتنام إقناع إيريكسن بتمديد عقده الحالي الذي ينتهي في 2020.

ويقضي إيريكسن موسمه السادس مع توتنام منذ انتقل من أياكس في 2013 مقابل 13.5 مليون يورو.

وشارك إيريكسن في 253 مباراة مع توتنام وسجل 62 هدفا وأرسل 78 تمريرة حاسمة.