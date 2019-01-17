ريال مدريد يكشف حجم إصابة مدافعه

كشف ريال مدريد حجم إصابة مدافعه خيسوس باييخو والتي ستبعده عن الملاعب لفترة.

وأفاد ريال مدريد عبر موقعه أن الفحوص الطبية التي أجريت لخيسوس باييخو من قبل الخدمات الطبية بالنادي أظهرت أن اللاعب يعاني من إصابة من الدرجة الثانية العضلة ذات الرَأسين الفخذية في ساقه اليسرى.

وأوضح النادي الملكي أن الجهاز الفني للفريق في انتظار تطور حالته.

وتأهل ريال مدريد إلى الدور ربع النهائي بعبور عقبة ليجانيس وينتظر القرعة لمعرفة منافسه المقبل في البطولة.

ويستعد الفريق لمواجهة قوية أمام ضيفه إشبيلية يوم السبت في الجولة 20 للدوري الإسباني.

ويحتل فريق ميرنجي المركز الرابع في ترتيب الدوري ورصيده 33 نقطة مثل إشبيلية الثالث ويتصدر برشلونة البطولة ورصيده 43 نقطة.