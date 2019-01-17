كرة يد - مدرب الأهلي يحرص على متابعة لاعبي الفريق في المونديال ويشيد بأداء الطيار

حرص السلوفيني نيكولا ماركوفيتش المدير الفني للفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي على متابعة لاعبي الفريق في بطولة العالم لكرة اليد.

وتعادل منتخب مصر أمام المجر بنتيجة 30-30 ضمن مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات لتزيد حظوظ الفريق في التأهل للدور الثاني.

ويواجه منتخب مصر نظيره الأنجولي في الرابعة والنصف من مساء اليوم الخميس في ختام دور المجموعات، ويحتاج الفراعنة للفوز من أجل التأهل.

وأشاد ماركوفيتش بالمستوى المميز لحارس الفريق الشاب محمد عصام الطيار مشددا أنه ساهم بقوة في تعادل المنتخب بالتصدي لعدد كبير من الأهداف.

ويضم منتخب مصر لكرة اليد 7 لاعبين من الأهلي وهم: محمد عصام الطيار وإسلام حسن وإبراهيم المصري وعمر الوكيل "بكار" وعمر حجاج وأحمد خيري وعبد الرحمن فيصل.