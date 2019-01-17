مونديال اليد - منافس مصر... تفوق للفراعنة على أنجولا التي تمتلك محترفا وحيدا في سموحة

ينتظر المنتخب المصري لكرة اليد مواجهة مصيرية أمام أنجولا في ختام دور المجموعات ببطولة العالم المقامة بدولتي ألمانيا والدنمارك.

تقام المباراة في الرابعة والنصف مساء اليوم الخميس ويحتاج الفراعنة للفوز من أجل التأهل رسميا إلى الدور الثاني بغض النظر عن باقي نتائج المجموعة.

لم يتواجه المنتخبان من قبل في بطولة العالم ولكن سبق لهما خوض العديد من المنافسات في بطولة إفريقيا والتفوق كاسح لصالح مصر.

يلعب لمنتخب أنجولا محترف وحيد في قائمة الفريق الحالية وهو إدفالدو فيريرا الذي يلعب لصالح فريق سموحة المصري.

تاريخ أنجولا:

يشارك منتخب أنجولا للمرة الرابعة في بطولات العالم لكرة اليد من أصل 26 نسخة مقامة.

وكان أفضل مراكز منتخب أنجولا في بطولة العالم لكرة اليد هو المركز 20 بأول مشاركة في تونس 2005.

لم يسبق لمنتخب أنجولا تخطي دور المجموعات ولكنه فجر مفاجأة في مباراة الافتتاح بالنسخة الحالية بالفوز على قطر.

رغم تراجع حظوظ أنجولا بخسارة ثلاث مباريات إلا أن الفريق لديه فرصة قوية للتأهل في حالة الفوز على مصر ويتطلب ذلك تغلب قطر على الأرجنتين.

المواجهات المباشرة:

يتفوق منتخب مصر تفوقا كاسحا على نظيره الأنجولي في تاريخ المواجهات المباشرة في كرة اليد.

وتواجه المنتخبان خمس مرات سابقة في بطولات أمم إفريقيا في أخر تسع سنوات.

وتغلب الفراعنة على أنجولا في جميع المواجهات أخرها بالنسخة الماضية في يناير 2018 وانتهت بفوز مصر 25-20.

وفي نسخة 2016 تغلب الفراعنة على أنجولا في نصف النهائي بنتيجة 25-15.

قائمة أنجولا:

تضم قائمة أنجولا لاعبين في الدوري المحلي أغلبهم من فريق أول أغسطس، ولاعب محترف وحيد هو إدفالدو فيريرا يلعب لنادي سموحة المصري.

ويعتبر إدفالدو الجناح الأيمن لمنتخب أنجولا من أخطر لاعبي الفريق بجانب روميه هيبو مدافع الفريق.

وسجل إدفالدو 20 هدفا في المباريات الأربعة السابقة بينما يتفوق عليه هيبو بتسجيل 21 هدفا.

يقود المنتخب فيليبي كروز لاعب أنجولا الأسبق والذي راهن على تقديم بطولة مشرفة بغض النظر عن فرص التأهل للدور الثاني.

حوار مدرب أنجولا مع FilGoal.com