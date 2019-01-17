ميلنر يجيب.. من أفضل لاعبي ليفربول في الموسم الحالي

الخميس، 17 يناير 2019 - 11:54

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول - أرسنال

لم تكن إجابة سهلة لجيمس ميلنر حين طلب منه اختيار أفضل لاعب في ليفربول خلال الموسم الحالي الذي يتصدر فيه النادي ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال لاعب ليفربول لمجلة النادي:"انتقاء لاعب واحد أمر صعب لأن كل من في القائمة أدوا جيدا، ليس فقط الـ11 لاعبا الذي يبدأون المباريات".

وواصل "أجرينا تغييرات عديدة خلال المباريات وعدد من اللاعبين دخلوا الملعب ولعبوا بشكل رائع. أعتقد لو عليك اختيار أحد فهو أليسون".

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وانتقل الحارس البرازيلي إلى ليفربول مطلع الموسم الحالي قادما من روما مقابل 66.8 مليون جنيه إسترليني وقدم أداء استثنائيا حتى الآن.

وحافظ أليسون (26 عاما) على نظافة شباكه في 15 مباراة من إجمالي 28 خاضها مع الفريق.

وبرر ميلنر "الانتقال إلى دوري جديد ليس بالأمر السهل. تجد أسلوب حياة جديد وتعتاد على الطقس وأشياء مثل ذلك، لكنه كان رائعا، سواء بحضوره أو بأدائه الجيد مستخدما قدميه وبتصدياته".

وأضاف :كل لاعب يخطئ، وبالنسبة للحارس أحيانا تشعر باختلاف نوعا ما لأن الأخطاء غالبا تسفر عن أهداف، لكن إذا أخطأ لا يصيبه الذعر ويبقى واثقا ويواصل اللعب وكأن شيئا لم يكن. هذا مهم جدا. كان رائعا معنا في الموسم الحالي حتى الآن وأعتقد أنه سيكون لاعبا مؤثرا جدا في مسيرتنا".

ويتصدر ليفربول ترتيب الدوري برصيد 57 نقطة مبتعدا بأربع نقاط عن الوصيف ومنافسه الأقوى في الموسم الحالي مانشستر سيتي حامل لقب البطولة.

ليفربول

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