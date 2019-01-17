أليجري: هذا هو السبب الذي جعلنا نضم رونالدو

الخميس، 17 يناير 2019 - 11:37

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو - يوفنتوس

أسهب ماسيمليانو أليجري المدير الفني ليوفنتوس في الإشادة بنجم فريقه كريستيانو رونالدو بعد قيادة الفريق للتتويج بكأس السوبر الإيطالي على حساب ميلان.

وسجل رونالدو هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 61 من عمر المباراة التي احتضنها ملعب الجوهرة المشعة بالمملكة العربية السعودية.

وقال أليجري في تصريحات أبرزها موقع ناديه "رونالدو يحدث فارقاً ولكن هذا هو السبب الذي جعلنا نضمه، مثل تلك المباريات".

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وأضاف "لم يكن الهدف فقط، ولكن كانت تحركاته بشكل عام ممتازة. تحرك الفريق بأكمله بشكل جيد. لقد كان أداءً جيدًا حقًا".

وعاد البيانكونيري لإيطاليا بعد تحقيق لقب كأس السوبر الإيطالي الثامن في تاريخه، وهو الرقم الذي لم ينجح أي فريق آخر في تحقيقه.

رونالدو انضم إلى يوفنتوس قادما من ريال مدريد الصيف الماضي في صفقة القرن.

وواصل النجم البرتغالي تألقه في عمر الـ33 فقد سجل 14 هدفا في الدوري الإيطالي ليتصدر ترتيب هدافي المسابقة حتى الآن.

كريستيانو رونالدو يوفنتوس ميلان

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