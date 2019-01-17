رسميا - توتنام يعلن رحيل موسى ديمبيلي

أعلن توتنام يوم الخميس رحيل لاعبه موسى ديمبيلي إلى جوانزو الصيني.

وأفاد توتنام عبر موقعه الرسمي انتقال اللاعب البلجيكي إلى الفريق الصيني.

ويتبقى فقط أمر إرسال البطاقة الدولية لتتم الصفقة بشكل نهائي حسبما أفاد موقع توتنام.

كان ديمبيلي قد انضم إلى توتنام في صيف 2012 قادما من فولام.

ولعب ديمبيلي البالغ من العمر 31 عاما 250 مباراة بقميص السبيرز وسجل 10 أهداف.

على المستوى الدولي، ارتدى موسى قميص بلجيكا في 82 مباراة، وتوج بالميدالية البرونزية في كأس العالم 2018.