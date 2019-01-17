رسميا - توتنام يعلن رحيل موسى ديمبيلي

الخميس، 17 يناير 2019 - 11:26

كتب : FilGoal

موسى ديمبيلي - محمد صلاح - ساديو ماني

أعلن توتنام يوم الخميس رحيل لاعبه موسى ديمبيلي إلى جوانزو الصيني.

وأفاد توتنام عبر موقعه الرسمي انتقال اللاعب البلجيكي إلى الفريق الصيني.

ويتبقى فقط أمر إرسال البطاقة الدولية لتتم الصفقة بشكل نهائي حسبما أفاد موقع توتنام.

أخبار متعلقة

تقرير: يونايتد سيجعل دي خيا الحارس صاحب أعلى راتب في العالم أليجري: تعاملنا مع مباراة السوبر بشكل رائع.. وكان بالإمكان أفضل مما كان هندرسون: صلاح مثل سواريز الضغوط تزيده إصرارا فان دير فارت: جلوس إيسكو "أفضل لاعبي العالم" على الدكة يثير جنوني

كان ديمبيلي قد انضم إلى توتنام في صيف 2012 قادما من فولام.

ولعب ديمبيلي البالغ من العمر 31 عاما 250 مباراة بقميص السبيرز وسجل 10 أهداف.

على المستوى الدولي، ارتدى موسى قميص بلجيكا في 82 مباراة، وتوج بالميدالية البرونزية في كأس العالم 2018.

موسى ديمبيلي توتنام

نرشح لكم

أخر الأخبار

خبر في الجول - اتجاه لقيد عبد السلام في قائمة إفريقيا.. وكيف يفكر الزمالك في باقي الأمكان 3 دقيقة | إفريقيا
رسميا - حارس ريال مدريد ينضم إلى ليدز 19 دقيقة | أوروبا
مونديال اليد - كاراباتيتش ينضم إلى قائمة منتخب فرنسا قبل ختام دور المجموعات 31 دقيقة | رياضات أخرى
خبر في الجول - سموحة يريد أحمد رفعت من الزمالك 37 دقيقة | الدوري المصري
سولاري: أتمنى عودة بنزيمة سريعا.. وليس لدي أي مشاكل مع إسكو 45 دقيقة | أوروبا
اسكواش - اليوم انطلاق بطولة الأبطال.. رجال مصر لاستعادة الهيمنة والسيدات لمواصلة صحوتهن 54 دقيقة | رياضات أخرى

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 بيان رسمي – تكليف المدير التنفيذي لبيراميدز بإدارة شؤون النادي 2 مصدر مقرب من اللاعب لـ في الجول: أفشة يريد الرحيل عن بيراميدز.. وهذا رأي حسام حسن 3 أمير مرتضى لتركي: خلقت عفريتا في الدوري لكن الزمالك غير.. والأخير يرد: سنفوز 4 خبر في الجول - الأهلي يضم حمدي فتحي

قد ينال إعجابك