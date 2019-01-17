تقرير: يونايتد سيجعل دي خيا الحارس صاحب أعلى راتب في العالم

قالت صحيفة صن الإنجليزية إن مانشستر يونايتد يستعد لتجديد عقد حارسه المتألق ديفيد دي خيا ومنحه راتب أسبوعي قدره 400 ألف جنيه إسترليني.

وكتبت الصحيفة أن الحارس الإسباني مستعد للاستمرار مع يونايتد بعدما تيقن من قدرة الفريق على التتويج بالبطولات.

وانقلبت الأوضاع رأسا على عقب في النادي بعد رحيل المدرب جوزيه مورينيو وقدوم النرويجي أولي جونار سولشاير.

وسيكون دي خيا (28 عاما) بذلك الحارس صاحب أعلى راتب في العالم.

وينتهي العقد الحالي لدي خيا مع يونايتد في 2020.

وأشارت صن إلى أن باريس سان جيرمان بطل فرنسا يستعد لتقديم عرض لدي خيا في الصيف المقبل.

ودي خيا من أبرز حراس المرمى في العالم وتتمنى أندية عدة الظفر بخدماته.

ويخشى جمهور الفريق فقدان الحارس الذي كتبت تقارير في وقت سابق أنه يرغب في الرحيل عن مانشستر يونايتد.

لكن يبدو أن دي خيا اقتنع بالبقاء بعد 6 انتصارات متتالية ليونايتد مع مدربه المؤقت سولشاير.