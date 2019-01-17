أليجري: تعاملنا مع مباراة السوبر بشكل رائع.. وكان بالإمكان أفضل مما كان

رغم إشادة ماسيميليانو أليجري المدير الفني ليوفنتوس بلاعبيه عقب الفوز على ميلان والتتويج بكأس السوبر الإيطالي، غير أنه أوضح أنه كان بالإمكان أفضل مما كان.

قال أليجري بعد فوز يوفنتوس 1-0 ضد ميلان ليحقق الفريق كأس السوبر: "أنا سعيد حقاً وأريد أن أهنئ الجميع. تعامل اللاعبون مع المباراة بشكل رائع".

وأضاف في تصريحات أبرزها موقع ناديه "كانت مباراة ممتعة وشهدت الكثير من الفرص وكان إيقاعها سريعاً منذ البداية، على الرغم من الحرارة وحقيقة أنها ثاني مباراة بعد العطلة الشتوية".

وواصل "كان بإمكاننا إنهاء المباراة بشكل أفضل بعد الطرد. تعرضنا لثلاث هجمات مرتدة. كان يجب علينا استخدام عرض الملعب بشكل أفضل لأن الأمر انتهى بمطاردتهم في بعض الأحيان".

وأتم "ومع ذلك، كانت هذه هي ثاني مباراة هامة على التوالي، وقد تعاملنا معها بشكل جيد. إن مفتاح الفوز هو روحنا ومهنيتنا، يمكنك أن ترى ذلك من خلال مساهمات اللاعبين الذين شاركوا كبدلاء".

وسجل كريستيانو رونالدو هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 61 من عمر المباراة التي احتضنها ملعب الجوهرة المشعة بالمملكة العربية السعودية.

وعاد البيانكونيري لإيطاليا بعد تحقيق لقب كأس السوبر الإيطالي الثامن في تاريخه، وهو الرقم الذي لم ينجح أي فريق آخر في تحقيقه.