هندرسون: صلاح مثل سواريز الضغوط تزيده إصرارا

الخميس، 17 يناير 2019 - 10:29

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول - برايتون

أشاد جوردان هندرسون قائد ليفربول بزميله محمد صلاح نجم مصر المتألق في المباريات الأخيرة رغم تعرضه لانتقادات تزعم أنه يتحايل للحصول على ركلات جزاء.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

ليفربول

وقال هندرسون في حواره مع صحيفة ليفربول إيكو حين سئل عن وجه الشبه بين صلاح ولويس سواريز المهاجم الأسبق للنادي:"نعم، صلاح مثل سواريز. لديه هذه العقلية القوية. إذا حاولوا الضغط عليه، فقط سيجعلونه أفضل".

وواصل الإنجليزي "كلما زاد الواقفون ضده، سيزيد إصراره ليثبت أنهم على خطأ".

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وأحرز صلاح آخر 3 أهداف له في الدوري الإنجليزي الممتاز من علامة الجزاء.

وسجل أفضل لاعبي إفريقيا إجمالا 17 هدفا في الموسم الحالي بكل البطولات وأرسل 8 تمريرات حاسمة.

ويتصدر صلاح قائمة هدافي الدوري برصيد 14 هدفا بالتساوي مع هاري كين وبيير أوباميانج لاعبي توتنام وأرسنال على الترتيب.

محمد صلاح ليفربول

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