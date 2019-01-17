هندرسون: صلاح مثل سواريز الضغوط تزيده إصرارا

أشاد جوردان هندرسون قائد ليفربول بزميله محمد صلاح نجم مصر المتألق في المباريات الأخيرة رغم تعرضه لانتقادات تزعم أنه يتحايل للحصول على ركلات جزاء.

محمد صلاح النادي : ليفربول ليفربول

وقال هندرسون في حواره مع صحيفة ليفربول إيكو حين سئل عن وجه الشبه بين صلاح ولويس سواريز المهاجم الأسبق للنادي:"نعم، صلاح مثل سواريز. لديه هذه العقلية القوية. إذا حاولوا الضغط عليه، فقط سيجعلونه أفضل".

وواصل الإنجليزي "كلما زاد الواقفون ضده، سيزيد إصراره ليثبت أنهم على خطأ".

وأحرز صلاح آخر 3 أهداف له في الدوري الإنجليزي الممتاز من علامة الجزاء.

وسجل أفضل لاعبي إفريقيا إجمالا 17 هدفا في الموسم الحالي بكل البطولات وأرسل 8 تمريرات حاسمة.

ويتصدر صلاح قائمة هدافي الدوري برصيد 14 هدفا بالتساوي مع هاري كين وبيير أوباميانج لاعبي توتنام وأرسنال على الترتيب.