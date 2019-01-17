فان دير فارت: جلوس إيسكو "أفضل لاعبي العالم" على الدكة يثير جنوني

بالنسبة لرافاييل فان دير فارت لاعب هولندا السابق فإن إيسكو لاعب ريال مدريد هو الأفضل في العالم لكن حظه السيء مع المدربين يجعله أسيرا باستمرار لدكة البدلاء.

إيسكو النادي : ريال مدريد ريال مدريد

وقال فان دير فارت، لاعب ريال مدريد السابق، في حواره مع صحيفة ماركا الإسبانية:"الأمر يثير جنوني، إنه أفضل لاعب في العالم".

ثم استدرك "لكن دائما لديه مشكلات مع المدربين، حتى زين الدين زيدان لم يثق به بنسبة مائة بالمائة. حين أذهب لمشاهدة ريال مدريد أرى إن كان سيبدأ وإن لم يحدث ذلك أعود للمنزل".

وخرج إيسكو من حسابات سانتياجو سولاري مدرب ريال مدريد وقالت تقارير إنه قد يرحل عن الفريق لكن اللاعب البالغ عمره 26 عاما نفى ذلك.

وفي ظل تباين نتائج ريال مدريد مع سولاري قالت تقارير إن النادي قد يعيد مدربه الأسبق جوزيه مورينيو الذي رحل منذ أيام عن فريق مانشستر يونايتد.

ويحبذ فان دير فارت ذلك بالقول:"أحبه كثيرا بسبب شخصيته، إنه صريح. في هولندا نحب الصرحاء. قادر على قول إنك لا تلعب جيدا. أود عودته إلى مدريد. لما لا؟ فهو استثنائي وفائز. لا أحبه فقط كشخص ولكن كمدرب أيضا. لقد فاز بالكثير".

وخسر ريال مدريد يوم الأربعاء بهدف أمام ليجانيس في كأس ملك إسبانيا لكنه تأهل للدور ربع النهائي بفضل تفوقه في مجموع مواجهتي الذهاب والإياب.

ويستعد حامل لقب دوري أبطال أوروبا لمواجهة قوية يوم السبت أمام ضيفه إشبيلية في الدوري الإسباني.