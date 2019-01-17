سولاري: افتقدنا لمهاجم مؤثر وقدمنا أداء ضعيفا

الخميس، 17 يناير 2019 - 09:18

كتب : FilGoal

فينسيوس جونيور - ريال مدريد - ريال سوسيداد

أرجع سانتياجو سولاري مدرب ريال مدريد عدم قدرة فريقه على التسجيل في مرمى مضيفه ليجانيس يوم الأربعاء إلى ضعف أدائه الهجومي مما تسبب في خسارته بهدف لكنه تأهل في كأس ملك إسبانيا بفضل تفوقه في لقاء الذهاب بنتيجة 3-صفر.

وقال سولاري عقب اللقاء:"قدمنا أداء ضعيفا، في الشوط الأول تحديدا".

وواصل "كل اللاعبين احتاجوا للمشاركة بعض الوقت، حصلوا على ذلك. تخطينا المباراة، لكن الأداء كان ضعيفا".

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واستمر سولاري الذي افتقد مهاجمه الأبرز كريم بنزيمة بسبب الإصابة "أحيانا نحاول القيام بأشياء وحين لا تعمل نسعى لتطويرها. افتقدنا للعب في العمق. دفعنا ثمن غياب لاعب نستند عليه في الهجوم".

وتأهل ريال مدريد إلى الدور ربع النهائي وينتظر القرعة لمعرفة منافسه المقبل في البطولة.

ويستعد الفريق لمواجهة قوية أمام ضيفه إشبيلية يوم السبت في الجولة 20 للدوري الإسباني.

ويحتل فريق ميرنجي المركز الرابع في ترتيب الدوري ورصيده 33 نقطة مثل إشبيلية الثالث ويتصدر برشلونة البطولة ورصيده 43 نقطة.

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