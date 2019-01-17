تقرير: موراتا يقترب من أتليتكو

الخميس، 17 يناير 2019 - 09:02

كتب : FilGoal

موراتا - تشيلسي - كريستال بالاس

تقول شبكة سكاي سبورتس البريطانية إن أتليتكو مدريد اقترب من الحصول على خدمات ألفارو موراتا من تشيلسي بعدما نجح الأخير في إيجاد بديل للاعب يتمثل في جونزالو إيجوايين.

وكتبت سكاي يوم الخميس أن فريق روخيبلانكوس في مرحلة متقدمة جدا من المفاوضات مع تشيلسي الذي يسعى لبيع اللاعب وليس إعارته.

ويأمل تشيلسي الحصول على عائد مادي مناسب جراء الصفقة ليعوض ما أنفقه لانتداب موراتا اللاعب الأغلى في تاريخ النادي بعدما انتقل من ريال مدريد في يوليو 2017 مقابل 70 مليون جنيه إسترليني.

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ويرغب المهاجم البالغ عمره 26 عاما في العودة إلى العاصمة الإسبانية ويتوقف ذلك على جلب تشيلسي للاعب يحل محله.

وأشارت سكاي يوم الأربعاء إلى أن تشيلسي توصل لاتفاق مع يوفنتوس لاستعارة إيجوايين مع أحقية شراء اللاعب الأرجنتيني نهاية الموسم الحالي.

وشوهد موراتا الإسباني في مدريد يوم الاثنين. ولم يعد لاعب يوفنتوس السابق المهاجم الأساسي لتشيلسي في ظل اعتماد المدرب ماوريزيو ساري على إدين هازارد.

وارتبط اسم موراتا بإشبيلية وبرشلونة لكن اقترب أتليتكو من الحصول عليه ليكون بديلا لدييجو كوستا المصاب.

وشارك موراتا في 24 مباراة بالموسم الحالي مع تشيلسي وسجل 9 أهداف.

أتليتكو مدريد موراتا

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