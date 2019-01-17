بالفيديو - ليجانيس يحقق فوزا تاريخيا على ريال مدريد ويودع كأس إسبانيا

تأهل ريال مدريد إلى ربع نهائي كأس ملك إسبانيا، رغم هزيمته 0-1 أمام مضيفه ليجانيس في ملعب بوتاركي، بإياب دور الـ 16.

الفوز هو الأول على الإطلاق لـ ليجانيس على حساب ريال مدريد في ملعب بوتاركي، بعد أن خسر مواجهاته الخمس الماضية.

كما صار ليجانيس ثاني فريق يهزم برشلونة وريال مدريد هذا الموسم، بعد ليفانتي.

فيما تلقى ريال مدريد هزيمته العاشرة هذا الموسم، في 32 مباراة، وهو أمر لم يختبره الفريق الملكي منذ موسم 1998\1999.

إيسكو الذي بدأ مباراته الثالثة فقط تحت قيادة سانتياجو سولاري، تحصّل على فرصة افتتاح التسجيل في الدقيقة 29، إلا أنه تباطأ وترك الفرص للدفاع لإبعاد الكرة.

ليأتي العقاب سريعا بهدف المباراة الوحيد الذي سُجل بواسطة الدنماركي مارتن برايتوايت في الدقيقة 30 بعد ارتباك دفاعي في صفوف الضيوف.

ريال مدريد أظهر وجها هجوميا شاحبا أغلب أوقات المباراة، ولم يهدد مرمى ليجانيس بشكل حقيقي في الشوط الثاني سوى بواسطة البديل براهيم دياز الذي منعه القائم من تسجيل أول أهدافه بقميص ريال مدريد في الدقيقة 88.

ليجانيس بدوره هدد مرمى الحارس كيلور نافاس عدة مرات في الوقت بدل الضائع، إلا أن النتيجة لم تتغير.

ريال مدريد بات خامس المتأهلين إلى ربع نهائي كأس ملك إسبانيا، بعد خيتافي وفالنسيا وجيرونا وإشبيلية.

الفريق الملكي يسعى لاستعادة اللقب الغائب من 2014، إذ كان ربع النهائي هو أقصى ما حققه منذ لقبه الأخير بهدف جاريث بيل الشهير في برشلونة.